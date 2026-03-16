مذيعة الجزيرة إيمان عياد تنعى الإعلامي جمال ريان بكلمات مؤثرة

خبرني - نعت المذيعة في قناة الجزيرة، إيمان عياد، زميلها الإعلامي جمال ريان، واصفة إياه بأنه كان نجماً ساطعاً في سماء الإعلام العربي وقامة إعلامية راسخة ارتبط اسمها بهوية قناة الجزيرة.

وقالت عياد إن ريان، الذي كانت تلقبه بـ"ملك الأخبار"، كان اسماً صعباً في مجال الإعلام ويهابه كثيرون، مضيفة أنه كرس مسيرته المهنية للشاشة التي أحبها وعمل بإخلاص من خلالها.

وأكدت أن الراحل ترك إرثاً إعلامياً مهماً وسيرة طيبة ستبقى حاضرة في ذاكرة زملائه والأجيال المقبلة، معبرة عن حزنها لرحيله بقولها: "إن العين لتدمع والقلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون وإنا لله وإنا إليه راجعون".