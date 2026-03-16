مذيعة الجزيرة إيمان عياد تنعى الإعلامي جمال ريان بكلمات مؤثرة

مذيعة الجزيرة إيمان عياد تنعى الإعلامي جمال ريان بكلمات مؤثرة
خبرني - نعت المذيعة في قناة الجزيرة، إيمان عياد، زميلها الإعلامي جمال ريان، واصفة إياه بأنه كان نجماً ساطعاً في سماء الإعلام العربي وقامة إعلامية راسخة ارتبط اسمها بهوية قناة الجزيرة.
وقالت عياد إن ريان، الذي كانت تلقبه بـ"ملك الأخبار"، كان اسماً صعباً في مجال الإعلام ويهابه كثيرون، مضيفة أنه كرس مسيرته المهنية للشاشة التي أحبها وعمل بإخلاص من خلالها.
وأكدت أن الراحل ترك إرثاً إعلامياً مهماً وسيرة طيبة ستبقى حاضرة في ذاكرة زملائه والأجيال المقبلة، معبرة عن حزنها لرحيله بقولها: "إن العين لتدمع والقلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون وإنا لله وإنا إليه راجعون".
