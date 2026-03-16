الحرس الوطني الكويتي يعلن إسقاط مسيرتين ضمن إجراءات حماية المواقع الحيوية

عمان 16 آذار (بترا)- أعلن الحرس الوطني الكويتي إسقاط طائرتين مسيرتين خلال الساعات الـ24 الماضية، في إطار الإجراءات الأمنية الرامية إلى حماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، قال المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني الكويتي العميد جدعان فاضل، إن القوات تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين خلال الساعات الماضية، وذلك في نطاق مواقع المسؤولية التي تتولى القوات تأمينها.

وأوضح أن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن في البلاد وحماية المنشآت والمواقع الحيوية من أي تهديدات قد تستهدفها، مؤكدا أن قوات الحرس الوطني تواصل أداء مهامها الأمنية بكفاءة عالية مع اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع أي تطورات أو مخاطر محتملة.

16/03/2026 09:50:01



