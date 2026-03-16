الحرس الوطني الكويتي يعلن إسقاط مسيرتين ضمن إجراءات حماية المواقع الحيوية

الحرس الوطني الكويتي يعلن إسقاط مسيرتين ضمن إجراءات حماية المواقع الحيوية
عمان 16 آذار (بترا)- أعلن الحرس الوطني الكويتي إسقاط طائرتين مسيرتين خلال الساعات الـ24 الماضية، في إطار الإجراءات الأمنية الرامية إلى حماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، قال المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني الكويتي العميد جدعان فاضل، إن القوات تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين خلال الساعات الماضية، وذلك في نطاق مواقع المسؤولية التي تتولى القوات تأمينها.
وأوضح أن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن في البلاد وحماية المنشآت والمواقع الحيوية من أي تهديدات قد تستهدفها، مؤكدا أن قوات الحرس الوطني تواصل أداء مهامها الأمنية بكفاءة عالية مع اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع أي تطورات أو مخاطر محتملة.
16/03/2026 09:50:01
