  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
انخفاض أسعار الذهب والنفط عالميا

2026-03-16 03:03:24
(MENAFN- Jordan News Agency)


عمان 16 آذار (بترا)- انخفضت أسعار الذهب على نحو طفيف، اليوم ⁠الاثنين، متأثرة بتراجع الآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية في المدى القريب بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، في حين اسهم ضعف الدولار في الحد من الخسائر.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 ‌بالمئة ليصل إلى 5007.58 دولار للأوقية (الأونصة)، كما نزلت العقود ​الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان المقبل واحدا بالمئة لتصل إلى 5011.1 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة لتصل إلى 79.57 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة ليصل إلى 2042.98 دولار وصعد البلاديوم واحدا بالمئة ليصل إلى 1566.91 دولار.
إلى ذلك، تراجعت أسعار النفط، اليوم، لتبدد مكاسبها المبكرة. ⁠
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا لتصل إلى 102.9 دولار للبرميل، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.07 ​دولار ليصل إلى 97.64 دولار للبرميل.
وارتفع كلا ‌الخامين ‌بأكثر من 40 ​بالمئة هذا الشهر إلى أعلى مستوياتهما منذ 2022.
--(بترا)
رصد/أغ/ا ص/ أ أ
16/03/2026 09:45:53

MENAFN16032026000117011021ID1110864987

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث