انخفاض أسعار الذهب والنفط عالميا

انخفاض أسعار الذهب والنفط عالميا
عمان 16 آذار (بترا)- انخفضت أسعار الذهب على نحو طفيف، اليوم الاثنين، متأثرة بتراجع الآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية في المدى القريب بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، في حين اسهم ضعف الدولار في الحد من الخسائر.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة ليصل إلى 5007.58 دولار للأوقية (الأونصة)، كما نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان المقبل واحدا بالمئة لتصل إلى 5011.1 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة لتصل إلى 79.57 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة ليصل إلى 2042.98 دولار وصعد البلاديوم واحدا بالمئة ليصل إلى 1566.91 دولار.
إلى ذلك، تراجعت أسعار النفط، اليوم، لتبدد مكاسبها المبكرة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا لتصل إلى 102.9 دولار للبرميل، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.07 دولار ليصل إلى 97.64 دولار للبرميل.
وارتفع كلا الخامين بأكثر من 40 بالمئة هذا الشهر إلى أعلى مستوياتهما منذ 2022.
--(بترا)
رصد/أغ/ا ص/ أ أ
16/03/2026 09:45:53
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment