انخفاض أسعار الذهب والنفط عالميا

عمان 16 آذار (بترا)- انخفضت أسعار الذهب على نحو طفيف، اليوم ⁠الاثنين، متأثرة بتراجع الآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية في المدى القريب بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، في حين اسهم ضعف الدولار في الحد من الخسائر.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 ‌بالمئة ليصل إلى 5007.58 دولار للأوقية (الأونصة)، كما نزلت العقود ​الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان المقبل واحدا بالمئة لتصل إلى 5011.1 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة لتصل إلى 79.57 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة ليصل إلى 2042.98 دولار وصعد البلاديوم واحدا بالمئة ليصل إلى 1566.91 دولار.

إلى ذلك، تراجعت أسعار النفط، اليوم، لتبدد مكاسبها المبكرة. ⁠

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا لتصل إلى 102.9 دولار للبرميل، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.07 ​دولار ليصل إلى 97.64 دولار للبرميل.

وارتفع كلا ‌الخامين ‌بأكثر من 40 ​بالمئة هذا الشهر إلى أعلى مستوياتهما منذ 2022.

16/03/2026 09:45:53