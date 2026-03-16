محاولات إسرائيلية للتقدم نحو بلدة الخيام اللبنانية الحدودية

بيروت 16 آذار (بترا)- يشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات مكثفة منذ ليل أمس وحتى الساعة، على بلدة الخيام اللبنانية الحدودية جنوب لبنان، بالتزامن مع تحرك آليات عسكرية إسرائيلية في الأطراف الشرقية للبلدة لجهة ابل السقي، وفق ما أفاد به مصدر أمني لبناني.

وقال المصدر، إن قصفا مدفعيا عنيفا يسجل على المدينة ومحيطها، كما تسجل غارات على بلدات ميفدون والريحان والطيبة، مشيرا إلى محاولات إسرائيلية متكررة للوصول الى ساحة الخيام مع تقدم رتل من الآليات من تلة الحمامص في اتجاه البلدة.

وقال إن "تلة الخيام الممتدة بين تلة الحمامص ومحيط ما كان يعرف بمعتقل الخيام، تُعد من أبرز النقاط الحاكمة في القطاع الشرقي من الجنوب، كما وتشرف على مساحات واسعة من بينها سهل مرجعيون ومناطق قبل السقي والقطاع الشرقي ولذلك فإن السيطرة عليها مسألة ذات أهمية عسكرية كبيرة".

16/03/2026 09:43:30