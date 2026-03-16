محاولات إسرائيلية للتقدم نحو بلدة الخيام اللبنانية الحدودية

محاولات إسرائيلية للتقدم نحو بلدة الخيام اللبنانية الحدودية
بيروت 16 آذار (بترا)- يشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات مكثفة منذ ليل أمس وحتى الساعة، على بلدة الخيام اللبنانية الحدودية جنوب لبنان، بالتزامن مع تحرك آليات عسكرية إسرائيلية في الأطراف الشرقية للبلدة لجهة ابل السقي، وفق ما أفاد به مصدر أمني لبناني.
وقال المصدر، إن قصفا مدفعيا عنيفا يسجل على المدينة ومحيطها، كما تسجل غارات على بلدات ميفدون والريحان والطيبة، مشيرا إلى محاولات إسرائيلية متكررة للوصول الى ساحة الخيام مع تقدم رتل من الآليات من تلة الحمامص في اتجاه البلدة.
وقال إن "تلة الخيام الممتدة بين تلة الحمامص ومحيط ما كان يعرف بمعتقل الخيام، تُعد من أبرز النقاط الحاكمة في القطاع الشرقي من الجنوب، كما وتشرف على مساحات واسعة من بينها سهل مرجعيون ومناطق قبل السقي والقطاع الشرقي ولذلك فإن السيطرة عليها مسألة ذات أهمية عسكرية كبيرة".
16/03/2026 09:43:30
