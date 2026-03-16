وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير 12 طائرة مسيرة

وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير 12 طائرة مسيرة
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 16 آذار (بترا) - أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير 12 طائرة مسيرة.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، أنه جرى اعتراض وتدمير 12 طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية، وذلك عقب الإعلان في وقت سابق عن اعتراض وتدمير 14 طائرة مسيرة في نفس المنطقة.
