وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير 12 طائرة مسيرة

عمان 16 آذار (بترا) - أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير 12 طائرة مسيرة.وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، أنه جرى اعتراض وتدمير 12 طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية، وذلك عقب الإعلان في وقت سابق عن اعتراض وتدمير 14 طائرة مسيرة في نفس المنطقة.

