الذهب ينخفض مع تبدد الآمال في خفض الفائدة جراء حرب إيران

MENAFN - Al-Bayan) انخفضت أسعار الذهب على نحو طفيف اليوم الاثنين متأثرة ​بتراجع الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية في المدى القريب ‌بسبب ارتفاع ​أسعار الطاقة، في حين ساهم ضعف الدولار في الحد من الخسائر.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 5007.58 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0240 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل واحدا بالمئة إلى 5011.10 دولارا.

وتراجع الدولار قليلا، ⁠مما يجعل السلع الأولية المقومة بالدولار مثل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مما يزيد من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وقال كريستوفر ‌وونج المحلل الاستراتيجي لدى (أو.سي.بي.سي) "إذا أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة التضخم وظل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حذرا بشأن خفض أسعار الفائدة، فقد يؤدي ‌ذلك إلى بقاء العوائد الحقيقية مرتفعة، وهو ما ‌يمثل عادة عائقا أمام الذهب".

وظل سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل ‌مع دخول الحرب ‌في إيران أسبوعها الثالث، مما يعرض البنية التحتية للنفط للخطر ويبقي مضيق هرمز مغلقا في ​أكبر اضطراب في ‌الإمدادات العالمية على الإطلاق.

وتؤدي ​أسعار النفط المرتفعة إلى زيادة ⁠التضخم من خلال رفع تكاليف النقل والإنتاج. ويعد الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول المدرة للعوائد أكثر ​جاذبية، مما ⁠يقلل من جاذبية المعدن ⁠الأصفر.

من المتوقع على نطاق واسع أن يثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي عندما يصدر بيانه بشأن السياسة النقدية يوم ⁠الأربعاء.

وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد إن إدارته تجري محادثات مع سبع دول للمساعدة في تأمين مضيق هرمز.

وهدد ترامب بشن مزيد من الهجمات على جزيرة خرج، مركز تصدير النفط الرئيسي في إيران، في مطلع الأسبوع، وقال ‌إنه ليس مستعدا للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وأكد ترامب أن الدول التي تعتمد بنحو ​كبير على النفط من الخليج تتحمل مسؤولية حماية المضيق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 79.57 دولارا للأوقية. وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 2042.98 دولارا، وصعد البلاديوم واحدا ​بالمئة إلى 1566.91 دولارا.