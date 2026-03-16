عصر جديد من الفواتير.. عدادات للذكاء الاصطناعي مثل الكهرباء والمياه

MENAFN - Al-Bayan) أكد سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، أن الذكاء الاصطناعي قد يتحول في المستقبل إلى خدمة أساسية تُباع وتُشترى مثل الكهرباء والمياه، حيث يتم احتساب تكلفته وفقا لحجم الاستخدام، ما قد يضيف فاتورة جديدة إلى التزامات الأفراد والشركات.

وخلال مشاركته في قمة البنية التحتية التي نظمتها شركة BlackRock في واشنطن، أوضح ألتمان أن شركات التكنولوجيا تعمل حاليا على بناء نموذج اقتصادي يُقدَّم فيه الذكاء الاصطناعي كخدمة عند الطلب.

وقال ألتمان: "في الأساس، سيبدو عملنا، وكذلك عمل جميع مزودي نماذج الذكاء الاصطناعي، مثل بيع الرموز"، في إشارة إلى الوحدات التي تستخدمها أنظمة الذكاء الاصطناعي لمعالجة البيانات الداخلة والخارجة وتسعيرها.

وأضاف: "نرى مستقبلا يصبح فيه الذكاء خدمة عامة مثل الكهرباء أو المياه، حيث يشتريه المستخدمون منا وفق عداد ويستخدمونه لأي غرض يريدونه".

القدرة الحاسوبية تحدد من يحصل على الذكاء

بحسب ألتمان، فإن القدرة الحاسوبية ستكون العامل الحاسم في تحديد من يستطيع الوصول إلى الذكاء الاصطناعي، في ظل ارتفاع الطلب العالمي عليه.

وتشير القدرة الحاسوبية إلى قوة المعالجة اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، والتي تعتمد على بنية تحتية ضخمة تشمل الرقائق المتخصصة ومراكز البيانات.

وأوضح أن عدم بناء قدرات حاسوبية كافية لتلبية الطلب قد يؤدي إلى نتيجتين: إما عدم القدرة على بيع الخدمة أو ارتفاع أسعارها بشكل كبير، وهو ما قد يجعل الوصول إلى الذكاء الاصطناعي مقتصرا على الأثرياء، أو يدفع الحكومات إلى التدخل لتحديد كيفية توزيع هذه الموارد المحدودة.

إنفاق ضخم لتوسيع البنية التحتية

وتستعد شركات التكنولوجيا الكبرى لإنفاق مئات المليارات من الدولارات خلال العام الجاري على توسيع قدراتها الحاسوبية لمواكبة الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي.

وفي كلمة رئيسية خلال معرض CES 2026 في يناير الماضي، قالت ليزا سو، الرئيسة التنفيذية لشركة AMD، إن العالم سيحتاج إلى أكثر من 10 يوتافلوبس من القدرة الحاسوبية خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو مستوى يزيد بنحو 10 آلاف مرة عن إجمالي القدرة العالمية للذكاء الاصطناعي في عام 2022.

تحديات الطاقة والبنية التحتية

لكن هذا التوسع السريع يواجه تحديات كبيرة، إذ إن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي قد تستهلك كميات من الكهرباء تعادل استهلاك مدن صغيرة، كما أن الضغط المتزايد على شبكة الكهرباء في الولايات المتحدة، إضافة إلى نقص المحولات الكهربائية وبطء إصدار تصاريح خطوط نقل الطاقة، قد يتحول إلى عقبة رئيسية أمام توسع القطاع.

وفي هذا السياق، قال إيلون ماسك خلال ظهوره في بودكاست "Moonshots with Peter Diamandis" في يناير إن إنتاج الكهرباء أصبح العامل المقيد الرئيسي لتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي، متوقعا أن تتفوق الصين على الولايات المتحدة في إجمالي القدرة الحاسوبية للذكاء الاصطناعي بسبب سرعة بناء مشاريع الطاقة لديها.

تنافس داخل شركات التكنولوجيا على الموارد

داخل شركات التكنولوجيا نفسها، أصبحت القدرة الحاسوبية موردا ثمينا ونادرا في بعض الأحيان، ويتنافس المهندسون على الوصول إلى وحدات معالجة الرسوميات (GPU)، بينما بدأ بعض المتقدمين للوظائف يسألون عن ميزانية القدرة الحاسوبية المخصصة لهم إلى جانب الراتب وحصص الأسهم.

وفي ديسمبر الماضي، قال جورج بروكمان، رئيس شركة OpenAI، إن الشركة تعتزم إنفاق نحو 1.4 تريليون دولار على مشاريع مراكز البيانات خلال السنوات الثماني المقبلة، بهدف البقاء في مقدمة سباق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وأضاف بروكمان: "نريد أن نكون متقدمين على المنحنى، لكنني لا أعتقد أننا سنتمكن من ذلك، مهما كانت طموحاتنا الحالية".

وفي ختام حديثه خلال القمة، أكد ألتمان أن الهدف النهائي يتمثل في الانتقال من عالم يعاني قيودا في القدرة الحاسوبية إلى عالم تتوفر فيه الطاقة الحاسوبية بشكل واسع يسمح بتقديم الذكاء الاصطناعي كخدمة عامة متاحة للجميع.