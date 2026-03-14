عزوف عن الإنجاب وشتاء ديموغرافي في سويسرا

MENAFN - Swissinfo) إنجاب الأطفال؟ لا شكرًا!شهادة رجلين في أوائل العشرينات اختارا العزوف عن الإنجاب، وخضعا لعملية قطع القناة الدافقة. يندرج هذا الخيار الجذري ضمن ظاهرة الانخفاض المستمر في معدلات المواليد. تحقيق حول الشتاء الديموغرافي في سويسرا. تم نشر هذا المحتوى على 14 مارس 2026 - 09:00 12دقائق Luca Beti

لم يتسرّع راوول في اتّخاذ قراره، وفكَّر فيه طويلًا. وقد تشجّع على إجراء عملية قطع القناة الدافقة بعد استماعه إلى شهادة صديق خضع لها. ويقول:“لم يوافق على قراري سوى ثالث طبيب للمسالك البولية استشرته، وبعد أن فرض عليّ فترة تفكير مدتها ثلاثة أشهر”.

قرار قاطع

وفقًا لقانون التعقيم الفدراليرابط خارجي ، يمكن إجراء هذه العملية في سويسرا“لكل شخص راشد وبالغ (18 عامًا)، بعد إحاطته عن طبيعة التدخل الجراحي”، وتقديم موافقته الخطيةرابط خارجي. ومع ذلك، يتعامل أطباء المسالك البولية وطبيباتها مع التعقيم بحذر، ويتبع الكثير منهم.هنّ إرشاداتالجمعية الأوروبية لطب المسالك البوليةرابط خارجي ، التي توصي بعدم إجراء عملية قطع القناة الدافقة لمن تقل أعمارهم عن 30 عامًا.

وفقًا لبيانات المسح الصحي للمكتب الفدرالي للإحصاء، عام 2022، يلجأ 8،9% من الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 15 و74 عامًا إلى التعقيم الذكري كوسيلة لمنع الحمل. وقد ارتفعت هذه النسبة مقارنة بتلك المسجّلة في عام 2017، كما ترتفع مع التقدم في العمر. إذ تبلغ 10،8% بين الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 35 و44 عامًا، بينما لا تتجاوز 1،8% بين المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 عامًا.

ووفقًا للمكتب، تمّ إجراء 2،566 عملية تعقيم في المستشفيات السويسرية عام 2019، منها 733 عملية تخصّ الرجال. وفي العام نفسه، خضعت 1،833 امرأة لعمليات تعقيم. وليس هناك بيانات عن العمليات المجراة في عيادات خارج المستشفيات.

وتشير البيانات إلى أن عملية قطع القناة المنوية أكثر انتشارًا في المناطق السويسرية الناطقة بالألمانية، مقارنة ببقية البلاد.

أمَّا والدا راوول، فكانا يفضّلان أيضًا أن يمنح نفسه مزيدًا من الوقت. ويقول راوول عبر الهاتف:“كان والدي متشككًا جدًا. وطلبت مني أمي تجميد الحيوانات المنوية، وهذا ما لم أفعله”. وبعد ست سنوات من العملية، بات راوول مقتنعًا بخياره أكثر من أي وقت مضى. وكذلك، شريكته.

ويقول:“لا نريد إنجاب أطفال في عالم رأسمالي، ليصبحوا أداة في نظام لا يترك مجالًا للحياة. إضافة إلى ذلك، فإن عدم إنجاب الأطفال يمنحني مزيدًا من الحرية، ومزيدًا من الوقت لأكرّسه للأنشطة الاجتماعية”.

ينتمي راوول إلى مجموعات ناشطة في مجال المناخ، ومناهضة لاستغلال الحيوانات. ويناضل من أجل حقوق الحيوانات، ويعمل في ملجأ الحيوانات، كو&كسيستررابط خارجي ، في كانتون فو.

الأبوّة لا تعني السعادة

يقدّم أوليفر (اسم مستعار) شهادة مشابهة. فبعد تجاوزه سن العشرين بدأ يتساءل عن مستقبله، وعن مستقبل الكوكب. وفي هذه الفترة، بدأ أوليفر نشاطه في الأوساط النباتية (الفيغان)، والحركات المناهضة لاستغلال الحيوانات.

يقول الطالب الجامعي البالغ من العمر 30 عامًا:“خضعت لعملية قطع القناة الدافقة عندما كنت في الخامسة والعشرين. كنت آنذاك في كندا، حيث الإجراءات أقل تقييدًا. وقد وافق الطبيب على قراري بعد المقابلة فورًا. وأجرى العملية في اليوم نفسه”.

كان قراره أيضًا نابعًا من خياراته في الحياة. فهو متطوّع في عدة جمعيات، ولا يسمح له هذا الالتزام غير مدفوع الأجر بتأمين مستوى معيشة مناسب لعائلة. وليس أوليفر الشاب الوحيد في سويسرا، الذي يعيش هذا الوضع. فوفقًا لبيانات البحث الصحي الذي أجراه المكتب الفدرالي للإحصاء،رابط خارجي ازدادت نسبة العزوف عن الإنجاب لدى الشباب من 20 إلى 29 عامًا، بنحو ثلاثة أضعاف بين 2013 و2023. واليوم، يبلغ معدّل العزوف في هذه الفئة العمرية 6،1.

وتتصدَّر ظروف العمل وصعوبة التوفيق بين العمل والأسرة قائمة عوامل العزوف عن الإنجاب. كما بات عدد أكبر من الشباب، يعتبر أن إنجاب طفل لا يعني بالضرورة حياة أفضل أو أجمل. ويرى البعض أن الأبوّة قد تؤثر سلبًا على مستوى السعادة، والعلاقة بين الشريكين، والمستقبل المهني.

وفقًا لأحدث تقديرات الأمم المتحدة (آفاق السكان في العالم 2024رابط خارجي )، انخفض معدل الخصوبة العالمي من نحو خمسة أطفال لكل امرأة في خمسينات القرن الماضي إلى 2،3 طفل في عام 2024. وفي العديد من البلدان، أصبح معدل المواليد أقل بكثير من مستوى الإحلال السكاني، المحدَّد عند 2،1 طفل لكل امرأة، وهو المستوى الضامن لتجدد الأجيال. ففي إسبانيا، يبلغ المعدل 1،23، وفي إيطاليا 1،21، وفي مالطا 1،11.

والوضع مشابه في اليابان (1،23)، والصين (1،02)، وكوريا الجنوبية التي تسجل أحد أدنى المعدلات في العالم (0،75).

ولا يستثني هذا الانخفاض في المعدّلات سويسرا؛ إذ انخفض متوسط عدد الأطفال لكل امرأة إلى 1،29 في عام 2024، وهو أدنى مستوى منذ بدء تسجيلها.

عدم الاستقرار الاقتصادي والقلق المناخي

تؤكّد كليمانتين روسييه، مديرة معهد الديموغرافيا والاقتصاد الاجتماعي في جامعة جنيف، هذا الإطار العام. وتقول:“أحد الأسباب الرئيسية هو زيادة الاضطرابات الاقتصادية، كما شهدنا بعد الأزمة المالية في عامي 2008 و2009. وتكشف عدة دراسات أنَّ الفترات التي يزداد فيها الشعور بوجود مناخ من الاضطراب الاقتصادي الشديد تؤدي إلى انخفاض في عدد المواليد خلال الأشهر التسعة اللاحقة”.

وإلى جانب الأسباب الاقتصادية، كانت هناك مجموعة من العوامل الدافعة بأوليفر إلى التخلي عن فكرة الأبوة. يقول الناشط:“أنا قلق بشأن المستقبل. نحن نعيش أزمة مناخية، مع صيف يزداد حرارة عامًا بعد عام. كما أرى أن العالمَ يتجه نحو نوع من الفاشية”. وفي وقت فراغه يناضل ضد انعدام الأمن الغذائي عبر إعادة توزيع الطعام الذي تتخلص منه المتاجر الكبرى.

وهذا القلق ليس فرديًا، كما تؤكد كليمانتين روسييه، المديرة المشاركة في مركز“لايفز” السويسري للخبرة في أبحاث مسار الحياة. فتقول:“تزايد المخاوف المرتبطة بالأزمة المناخية هو أحد العوامل المؤثرة في قرار عدم إنجاب الأطفال. كما أن هناك عنصرًا آخر يُسمّى بالموجة النسوية الثالثة، التي تجلّت أيضًا في حركة #أنا أيضًا (‎#MeToo)، التي أعادت طرح مسألة أدوار الجنسين داخل العلاقة الزوجية، والأسرة”. وتلاحظ الأستاذة أن كثيرًا من الشابات لم يعدن يقبلن بتحمّل المسؤولية المزدوجة بين العمل والأسرة، في مجتمع ما تزال فيه المساواة بين الجنسين غير مكتملة.

وفي هذا السياق، يقول أوليفر إنه سعيد بتحمّل مسؤولية وسائل منع الحمل بنفسه، ما يخفف العبء عن شريكته. ويوضح الطالب الجامعي قائلًا:“إنها ممتنّة لي للغاية، إذ لا تضطر إلى استخدام حبوب منع الحمل، ولا تواجه خطر حمل غير مرغوب فيه”. وتشير روسييه إلى عدم تعلّق المسألة بعبء جسدي ونفسي فقط، بل بعبء اقتصادي أيضًا. وتضيف:“تُظهر الأبحاث أن تكاليف وسائل منع الحمل تقع في الغالب تقريبًا على عاتق النساء، ما يعزز تقاسمًا غير عادل للمسؤوليات”.

التحيّز والمفاهيم الجديدة للذكورية

يعمل يانِك بوم في مجال التربية الجنسية. ومنذ نحو عشر سنوات، يقدّم دورات فيها في المدارس، خصوصًا مع الفتيان. وفي الصف، يلاحظ نوعًا من التحيّز حول قضايا الجندر والجنسانيّة. فإلى جانب توجهات نسوية وتقدمية، يلحظ عودة نماذج عائلية، وأدوار أكثر تقليدية.

يقول هذا الشاب، البالغ من العمر 38 عامًا:“إنها ديناميات متناقضة. في الصف يمكن تمييز ثلاث مجموعات؛ ثلث يؤيد المساواة بين الجنسين والمفهوم الجديد للرجولة، وثلث لم يكوّن رأيًا واضحًا بعد. أمّا الثلث الأخير فمتأثر ببيئات، مثل المانوسفير أو الإنسل، المدافعة عن رؤى تقليدية، وغالبًا ما تكون ذكورية أو تمييزية ضد النساء”. ويضيف بوم، التوترات بين هذه المجموعات ملموسة، وتظهر خصوصًا في مواقف معادية للمثلية، وتميل إلى تعريف الرجولة من خلال التقليل من قيمة المثلية الجنسية، وكل ما يُنظر إليه على أنه أنثوي.

خلال دوراته، يتحدث المربّي عن الحياة الجنسية ويعرض مختلف وسائل منع الحمل. ويشير الخبير إلى أن هناك تراجع في استخدام حبوب منع الحمل في سويسرا لصالح وسائل أخرى، كالواقي الذكري واللولب، والطرق الطبيعية. ويشرح بوم، العضو في مجلس مؤسسة الصحة الجنسية في سويسرا:“لا يضمن الواقي الذكري أمانًا مطلقًا، إذ تصل احتمالية حدوث حمل غير مرغوب فيه إلى 15%. لهذا السبب، وفي ظلّ غياب وسائل بديلة كافية، قد يزداد في المستقبل عدد الشباب الذين يختارون إجراء عملية قطع القناة المنوية”.

وهذا اتجاه قائم بالفعل. ففي فرنسا، مثلًا، شهدت عمليات قطع القناة المنوية ارتفاعًا كبيرًا. وسجّلت الفترة بين 2010 و2022 ارتفاعًا بمقدار 15 ضعفًا، رغم أنّ الانطلاق كان من مستويات منخفضة جدًّا. وفي المقابل، تشير التقديرات العالمية إلى انخفاض ملحوظ في العدد السنوي لعمليات تعقيم الرجال.

يسير أوليفر وراوول، عكس هذا التيّار خصوصًا لاتخاذهما هذا القرار في سنٍّ مبكرة جدًّا. فلم يتخلَّ أوليفر بعد عن فكرة الأبوّة، وربما من خلال التبنّي أو عبر وسائل إنجاب بديلة. أما بالنسبة إلى راوول، فالموضوع محسوم نهائيًّا. ويقول ضاحكًا:“لست نادمًا على قرار قطع القناة المنوية. ولكنني، نادم بعض الشيء على وشم جسدي”.

تحرير: مارك لوتينغير

ترجمة: إيفون صعيبي

مراجعة: ريم حسونة

التدقيق اللغوي: لمياء الواد