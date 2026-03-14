الفجيرة.. السيطرة على حريق ناتج عن سقوط شظايا دون أية اصابات

الفجيرة.. السيطرة على حريق ناتج عن سقوط شظايا دون أية اصابات

2026-03-14 06:03:28
(MENAFN- Al-Bayan) ">نقلاً عن موقع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، أكدت السلطات المختصة في إمارة الفجيرة اندلاع حريق محدود ناتج عن سقوط شظايا، وذلك نتيجة الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية لطائرة مسيّرة، دون تسجيل أي إصابات.

وأوضحت الجهات المعنية أن فرق الدفاع المدني في الفجيرة باشرت فوراً التعامل مع الحادث، وتمكنت من السيطرة عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة المعتمدة، بما يضمن سلامة الأرواح والممتلكات.

ودعت السلطات الجمهور إلى عدم تداول الشائعات أو الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، مؤكدة أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.

