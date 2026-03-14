الفجيرة.. السيطرة على حريق ناتج عن سقوط شظايا دون أية اصابات

الفجيرة.. السيطرة على حريق ناتج عن سقوط شظايا دون أية اصابات
وأوضحت الجهات المعنية أن فرق الدفاع المدني في الفجيرة باشرت فوراً التعامل مع الحادث، وتمكنت من السيطرة عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة المعتمدة، بما يضمن سلامة الأرواح والممتلكات.
ودعت السلطات الجمهور إلى عدم تداول الشائعات أو الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، مؤكدة أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.
