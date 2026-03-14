مستوردون: مخزون المملكة من الغذاء مريح وحريصون على تزويده باستمرار

عمان 14 آذار (بترا)- سيف الدين صوالحة – أكد مستوردون وتجار للمواد الغذائية، أن المملكة تملك مخزونا مريحا من المواد الغذائية والأساسية، رغم حالة عدم الاستقرار بالمنطقة، وتأثيرها على سلاسل التوريد والأسعار.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنهم حريصون على بذل كل الجهود للمحافظة على مخزون آمن وكاف من المواد الغذائية الأساسية وتزويده باستمرار، بما يضمن استقرار السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين دون انقطاع.

وشددوا على أهمية تسهيل الإجراءات المتعلقة بعمليات الاستيراد عبر المنافذ الجمركية، ومنح المواد الغذائية الأولوية بعمليات التخليص، وتوفير تمويل مالي سريع من البنوك بفوائد منخفضة لاستيراد كميات أكبر من الأسواق المتاحة حاليا.

وبينوا أن لديهم خيارات أخرى للاستيراد من الأسواق المعتادة لتقليل الكلف وإمداد المخزون الإستراتيجي، لا سيما من دول الاتحاد الأوروبي وتركيا واستخدام ميناء اللاذقية السوري، ثم برا للمملكة، ما يسهم في تعزيز أمن التزويد وتوفير السلع بأقل الكلف الممكنة.

وأكد المدير التنفيذي لشركة المشرق الحديثة للتموين حمزة الحلايقة أن مخزون المملكة من المواد الغذائية حاليا مستقر، وأن المستوردين والتجار حريصون على بذل كل الجهود لتلافي أية تأثير للوضع الإقليمي على مخزون السلع الغذائية والبضائع بالسوق المحلية.

وشدد على ضرورة تسريع الإجراءات والمحافظة عليها، لتسهيل دخول البضائع عبر المنافذ والمراكز الحدودية، ومنح الأولوية بالتخليص على المواد الغذائية بالفترة الحالية.

من جانبه،قال مستورد لحوم مجمدة ومبردة، جمال العقاد، إن مخزون المملكة من اللحوم الحمراء المجمدة والمبردة مطمئن، وهناك كميات تكفي الاحتياجات، لا سيما ان الأسواق تشهد حالة طلب طبيعي، مؤكدا أن الشركات المستوردة مستعدة لكل الظروف بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وأشار إلى أن الأردن لديه بدائل عديدة عن أسواقه التقليدية التي يستورد منها اللحوم الحمراء المجمدة والمبردة، منها على سبيل المثال جنوب إفريقيا وأثيوبيا، والخاروف الاسترالي المبرد.

من جهته، قال مستورد المواد الغذائية طارق خوري، إن مخزون الغذاء بالمملكة جيد جدا ولا يوجد أي اسباب للقلق، مؤكدا أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة الجمارك والمؤسسة العامة للغذاء والدواء متعاونين بأقصى درجة مع المستوردين والمصنعين.

وأشار خوري العضو بمجلس إدارة النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، أن الحاويات تصل لميناء العقبة من دون اية مشاكل، والأسعار ثابتة ولن يكون هناك ارتفاعات ملموسة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة البحار الصناعية التجارية رائد التكروري، أن مخزون المملكة من الزيوت النباتية الحالي بمستوياته الاعتيادية والطبيعية المطمئنة، " لكن استمرار أو تصاعد الحرب سيشكل ضغطا على الاسعار وسلاسل التزويد".

وبين أن اسعار الزيوت النباتية بمختلف اصنافها التي يبلغ إجمالي استهلاك الأردن منها بين 170 و190 الف طن سنويا، طرأ عليها ارتفاعات قبل الحرب خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، جراء انخفاض كميات الانتاج وزيادة الطلب الاعتيادية، بينما شهدت بالأسبوعين الماضيين ارتفاعات إضافية بفعل الأوضاع والحرب المنطقة وارتفاع اجور وكلف الشحن والتأمين.

ولفت التكروري إلى أن المملكة تستورد زيت دوار الشمس من مصر وأوكرانيا وتركيا والسعودية والإمارات وروسيا، وزيت الصويا من مصر السعودية وتركيا وزيت الذرة من الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات، أما زيت النخيل فيتم استيراده من ماليزيا وإندونيسيا والسعودية والإمارات.

وأكد ضرورة ادامة التنسيق بين القطاعين التجاري والصناعي والنقابة العامة لتجار المواد الغذائية، مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين والبنك المركزي والمؤسسة العامة للغذاء والدواء لتسهيل وتسريع إجراءات الاستيراد والتخليص على المستوردات.

وشدد التكروري على ضرورة توفير سقوف تمويلية مالية بكلف وفوائد مخفضة لتمكين المستوردين من تعزيز المخزون المحلي ومساعدتهم على تخفيض الكلف للحد من أثر ارتفاعات الاسعار قدر المستطاع.

بدوره، أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن المهندس جمال عمرو، أن مخزون المملكة من المواد الغذائية جيد، لا سيما من مواد السكر والارز المتوسط الحبة والبسمتي وكذلك مختلف أنواع البقوليات، وسط توفر خيارات عديدة من الصنف الواحد، مشيرا إلى أن مخزون الزيوت النباتية يحتاج إلى تزويد سريع كون المملكة تستورد كميات من الزيوت المعبأة من الإمارات والسعودية تحوطا لوقف التوريد.

وبين أن بعض دول الخليج العربي تحتاج أن يكون الأردن منطقة ترانزيت لتزويده بالغذاء عن طريق سوريا وتركيا في حال بقيت أوضاع المنطقة على حالها.

وأشار المهندس عمرو إلى ضرورة فتح المستودعات والبوندد والمناطق الحرة لتخزين البضائع مجانا دون رسوم تخزين لمدة ستة أشهر، وتأجيل استيفاء رسوم الجمارك وضريبة المبيعات لما بعد البيع، وتسهيل المناولة والتخليص في العقبة والمنافذ البرية وتسهيل دخول البضاعة وتخزينها.

14/03/2026 12:41:22



