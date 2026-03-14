المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم يبدأ معسكرا تدريبيا داخليا

المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم يبدأ معسكرا تدريبيا داخليا
عمان 14 آذار (بترا)- بدأ المنتخب الوطني للشباب تحت سن 20 لكرة القدم، تدريباته الفنية والبدنية، ضمن معسكره الداخلي الذي يقيمه خلال الفترة من 13 وحتى 18 آذار الحالي في عمان، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.
وكان المنتخب بدأ معسكره المحلي، صباح أمس الجمعة، في أحد فنادق العاصمة قبل أن يجري تدريبا مسائيا على ملاعب الاتحاد في مدينة الحسين للشباب بإشراف المدرب إبراهيم حلمي.
وتضم قائمة المنتخب 23 لاعبا (محمد الشلول، محمد اللطايفة، أحمد الفالوجي، قيس الشواشري، ياسر الحمبوز، عمر الخطيب، سيف طه، عبد الرحمن ساق الله، ناصر الدجاني، مؤمن العودات، مهند مصطفى، علي العويوي، محمد هندومة، أديب رمضان، إياد العماوي، أحمد ابو كوش، سعد الدين السلامات، محمد أبو رمح، عبد الرحمن الزغايبة، إسماعيل فريحات، قصي عامر، علي النعيمي ومحمد ابو الغنم).
ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني ت20، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم، للمضي قدما في الاستحقاقات المقبلة.
14/03/2026 12:44:36
