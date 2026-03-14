المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم يبدأ معسكرا تدريبيا داخليا

عمان 14 آذار (بترا)- بدأ المنتخب الوطني للشباب تحت سن 20 لكرة القدم، تدريباته الفنية والبدنية، ضمن معسكره الداخلي الذي يقيمه خلال الفترة من 13 وحتى 18 آذار الحالي في عمان، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

وكان المنتخب بدأ معسكره المحلي، صباح أمس الجمعة، في أحد فنادق العاصمة قبل أن يجري تدريبا مسائيا على ملاعب الاتحاد في مدينة الحسين للشباب بإشراف المدرب إبراهيم حلمي.

وتضم قائمة المنتخب 23 لاعبا (محمد الشلول، محمد اللطايفة، أحمد الفالوجي، قيس الشواشري، ياسر الحمبوز، عمر الخطيب، سيف طه، عبد الرحمن ساق الله، ناصر الدجاني، مؤمن العودات، مهند مصطفى، علي العويوي، محمد هندومة، أديب رمضان، إياد العماوي، أحمد ابو كوش، سعد الدين السلامات، محمد أبو رمح، عبد الرحمن الزغايبة، إسماعيل فريحات، قصي عامر، علي النعيمي ومحمد ابو الغنم).

ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني ت20، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم، للمضي قدما في الاستحقاقات المقبلة.

14/03/2026 12:44:36



