  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم يبدأ معسكرا تدريبيا داخليا

المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم يبدأ معسكرا تدريبيا داخليا

2026-03-14 06:02:10
(MENAFN- Jordan News Agency)


عمان 14 آذار (بترا)- بدأ المنتخب الوطني للشباب تحت سن 20 لكرة القدم، تدريباته الفنية والبدنية، ضمن معسكره الداخلي الذي يقيمه خلال الفترة من 13 وحتى 18 آذار الحالي في عمان، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.
وكان المنتخب بدأ معسكره المحلي، صباح أمس الجمعة، في أحد فنادق العاصمة قبل أن يجري تدريبا مسائيا على ملاعب الاتحاد في مدينة الحسين للشباب بإشراف المدرب إبراهيم حلمي.
وتضم قائمة المنتخب 23 لاعبا (محمد الشلول، محمد اللطايفة، أحمد الفالوجي، قيس الشواشري، ياسر الحمبوز، عمر الخطيب، سيف طه، عبد الرحمن ساق الله، ناصر الدجاني، مؤمن العودات، مهند مصطفى، علي العويوي، محمد هندومة، أديب رمضان، إياد العماوي، أحمد ابو كوش، سعد الدين السلامات، محمد أبو رمح، عبد الرحمن الزغايبة، إسماعيل فريحات، قصي عامر، علي النعيمي ومحمد ابو الغنم).
ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني ت20، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم، للمضي قدما في الاستحقاقات المقبلة.
--(بترا)
خ خ /اص/ أ أ
14/03/2026 12:44:36

    دليل ال مركز تدريب روابط م
خدمات صحفية
    حدث في مثل ه المقالات المخ صورة و
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي اتصل بنا

ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية

6845 عمان 11118

5609700 (6) 962+

5682493 (6) 962+

...

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة

    MENAFN14032026000117011021ID1110860573

    إخلاء المسؤولية القانونية:
    تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

    Date

    Category

    Comments

    No comment

    Tags

    Label

    آخر الأخبار

    البحث