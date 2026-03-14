101.8 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 14 آذار (بترا)- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 101.8 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 96.9 دينار لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 116.3 و 90.3 و 70.6 دينار على التوالي.

وقال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 713 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 815 دينارا.

وأوضح أن أسعار الذهب انخفضت بالسوق المحلية خلال الأسبوع الماضي بمقدار 3 دنانير، بعد تراجعها عالميا، مبينا أن العرض والطلب "ضعيف".

وأشار علان إلى أن المعدن الأصفر، أغلق تداولاته، أمس الجمعة، بالسوق العالمية على تراجع ملحوظ مسجلا 5019 دولارا للأونصة الواحدة، بفعل الحرب بالمنطقة والتطورات الاقتصادية العالمية المرتبطة فيها.

--(بترا)

س ص /اص/ أ أ

14/03/2026 12:33:13