101.8 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية
عمان 14 آذار (بترا)- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 101.8 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 96.9 دينار لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 116.3 و 90.3 و 70.6 دينار على التوالي.
وقال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 713 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 815 دينارا.
وأوضح أن أسعار الذهب انخفضت بالسوق المحلية خلال الأسبوع الماضي بمقدار 3 دنانير، بعد تراجعها عالميا، مبينا أن العرض والطلب "ضعيف".
وأشار علان إلى أن المعدن الأصفر، أغلق تداولاته، أمس الجمعة، بالسوق العالمية على تراجع ملحوظ مسجلا 5019 دولارا للأونصة الواحدة، بفعل الحرب بالمنطقة والتطورات الاقتصادية العالمية المرتبطة فيها.
--(بترا)
14/03/2026 12:33:13
