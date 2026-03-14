  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
توقف عمليات تحميل النفط في ميناء الفجيرة

توقف عمليات تحميل النفط في ميناء الفجيرة

2026-03-14 06:00:34
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة توقف بعض أنشطة تحميل النفط من ميناء الفجيرة بدولة الإمارات، وذلك في أعقاب هجوم بطائرة مسيرة أدى لاندلاع حريق في المنطقة.

بدوره اشار المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة الى اندلاع حريق ناتج عن سقوط شظايا مسيرة تم اعتراضها بنجاح دون وقوع إصابات.

وبين المكتب ان فرق الدفاع باشرت التعامل مع الحادث للسيطرة عليه.

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث