توقف عمليات تحميل النفط في ميناء الفجيرة
خبرني - نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة توقف بعض أنشطة تحميل النفط من ميناء الفجيرة بدولة الإمارات، وذلك في أعقاب هجوم بطائرة مسيرة أدى لاندلاع حريق في المنطقة.
بدوره اشار المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة الى اندلاع حريق ناتج عن سقوط شظايا مسيرة تم اعتراضها بنجاح دون وقوع إصابات.
وبين المكتب ان فرق الدفاع باشرت التعامل مع الحادث للسيطرة عليه.
