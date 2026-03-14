توقف عمليات تحميل النفط في ميناء الفجيرة

خبرني - نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة توقف بعض أنشطة تحميل النفط من ميناء الفجيرة بدولة الإمارات، وذلك في أعقاب هجوم بطائرة مسيرة أدى لاندلاع حريق في المنطقة.

بدوره اشار المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة الى اندلاع حريق ناتج عن سقوط شظايا مسيرة تم اعتراضها بنجاح دون وقوع إصابات.

وبين المكتب ان فرق الدفاع باشرت التعامل مع الحادث للسيطرة عليه.

