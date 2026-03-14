د. النسور: البوتاس العربية تسير باستثمارات توسعية بقيمة 1.1 مليار دولار لتعزيز الطاقة الإنتاجية

خبرني – أكد الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، أن الطلب العالمي على البوتاس الأردني ما يزال يحافظ على وتيرته المعتادة رغم الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أن الشركة تمكنت من الحفاظ على استمرارية عمليات الإنتاج والتصدير وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، بما يضمن تلبية احتياجات الأسواق العالمية من الأسمدة والمواد الكيماوية المشتقة منها.

وأوضح الدكتور النسور، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة المملكة، أن الأردن يحتل المرتبة الثامنة عالمياً من حيث تصدير المواد البوتاسية، ما يمنحه موقعاً مهماً في منظومة الإمدادات العالمية لمدخلات الإنتاج الزراعي، ولا سيما في ظل الدور الحيوي الذي تلعبه الأسمدة في دعم الأمن الغذائي العالمي واستدامة الإنتاج الزراعي.

وأشار الدكتور النسور، إلى أن شركة البوتاس العربية عملت منذ وقت مبكر على التخطيط الاستباقي لضمان استمرارية العمليات الإنتاجية وسلاسة سلاسل التوريد، حيث يتم نقل المنتج إلى مدينة العقبة ومن ثم شحنه عبر البواخر إلى مختلف الأسواق الدولية، مؤكداً أن البوتاس الأردني يتمتع بسمعة متميزة من حيث الجودة والمواصفات، الأمر الذي يعزز حضوره في الأسواق العالمية ويُبقي الطلب عليه عند مستويات مستقرة.

وبيّن الدكتور النسور أن قطاع التعدين في الأردن، وفي مقدمته إنتاج البوتاس والفوسفات، يشكل أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد الوطني، في ظل ما تتمتع به المنتجات الأردنية من موثوقية عالية في الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن الشركة تنتج كذلك مجموعة من المواد الكيماوية الاستراتيجية ذات القيمة المضافة، من أبرزها مادة البرومين ومشتقاتها التي تدخل في عدد من الصناعات الحيوية.

وأكد الدكتور النسور، أن الشركة تواصل تصدير منتجاتها إلى الأسواق في مختلف القارات، مشيراً إلى أن الطلب على الأسمدة والمواد الكيماوية المرتبطة بها ما يزال قوياً، في وقت تعمل فيه الشركة على مدار الساعة لضمان استمرارية الإنتاج وتلبية احتياجات العملاء حول العالم.

ولفت الدكتور النسور إلى أن التحديات الجيوسياسية الراهنة انعكست على قطاع النقل والشحن البحري عالمياً، بما في ذلك ارتفاع كلف التأمين وتوفير البواخر العابرة للبحر الأحمر، إلا أن الشركة تمكنت، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، من التعامل مع هذه التحديات والحفاظ على انسيابية عمليات التصدير دون تأثيرات جوهرية على إمداداتها للأسواق.

وأوضح الدكتور النسور أن شركة البوتاس العربية تبيع وتشحن منتجاتها الى مختلف المناطق في العالم مثل أسيا وأستراليا وأوروبا وأمريكا الجنوبية وشمال أفريقيا، مؤكداً أن الشركة نجحت في الحفاظ على انتظام عمليات الشحن إلى كل هذه المناطق رغم التحديات التي يشهدها قطاع النقل البحري اقليمياً.

وفيما يتعلق بخطط التوسع المستقبلية، أشار الدكتور النسور إلى أن الشركة تمضي قدماً في تنفيذ حزمة من المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز الطاقة الإنتاجية وترسيخ مكانة الشركة في الأسواق العالمية، موضحاً أن من أبرز هذه المشاريع مشروع التوسعة الجنوبية الذي سيُمكّن الشركة خلال السنوات الأربع المقبلة من زيادة إنتاجها بنحو 750 ألف طن سنوياً ليقترب إجمالي إنتاجها من 4 ملايين طن سنوياً من البوتاس الأردني.

وبيّن الدكتور النسور، أن كلفة هذا المشروع تبلغ نحو 1.1 مليار دولار أمريكي، ويتم تمويله من قبل شركة البوتاس العربية في إطار استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركة عالمياً وتوسيع حضورها في أسواق الأسمدة الدولية.

وأضاف الدكتور النسور، أن الشركة تعمل كذلك على تنفيذ مشروع توسعة لمصانع البرومين بالشراكة مع شركة ألبامارل الأمريكية، بهدف مضاعفة الإنتاج خلال السنوات الأربع المقبلة، بما يعزز موقع المملكة الأردنية الهاشمية كأحد أبرز المنتجين والمصدرين لهذه المادة على مستوى العالم.

وأكد الدكتور النسور أن جميع المشاريع التي تنفذها الشركة تسير وفق البرامج الزمنية المحددة، حيث تصل المعدات والتجهيزات عبر موانئ العقبة، في إطار رؤية استراتيجية تركز على توسيع الاستثمارات وتعزيز الإنتاج وترسيخ مساهمة الشركة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز حضور الأردن في سلاسل الإمداد العالمية لمدخلات الإنتاج الزراعي.