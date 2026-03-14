كيف تتعامل مع حصى الكلى أثناء الصيام؟

كيف تتعامل مع حصى الكلى أثناء الصيام؟
خبرني - تتحدث نشرة معهد العناية بصحة الأسرة (من معاهد مؤسسة الملك الحسين)، اليوم السبت، عن حصى الكلى، إحدى المشكلات الصحية الشائعة التي قد تتأثر بنقص السوائل وتغيّر العادات الغذائية خلال الصيام.
وتضع نشرة المعهد أمام القارئ إرشادات ونصائح مهمة لتقليل خطر المضاعفات والصيام بأمان، وتوضح اختلاف اعراض حصى الكلى من شخص لآخر، ومدى تأثير الصيام على مرضى حصى الكلى، إضافة إلى المرضى الذين يجب عليهم استشارة الطبيب قبل الصيام، ومتى يجب كسر الصيام.** ما هي حصى الكلى؟
حصى الكلى هي ترسبات صلبة تتكوّن داخل الكلى نتيجة تراكم بعض الأملاح والمعادن في البول، مثل الكالسيوم، الأوكسالات، حمض اليوريك أو الفوسفات، وعندما تصبح هذه المواد بتركيز عالٍ في البول، قد تتبلور وتتحول إلى حصى صغيرة أو كبيرة قد تبقى في الكلى أو تنتقل إلى الحالب.أعراض حصى الكلى
تختلف أعراض حصى الكلى من شخص لآخر، وقد تشمل:
- ألم شديد في الخاصرة أو أسفل الظهر.
- ألم يمتد إلى البطن أو الفخذ.
- حرقة أثناء التبول.
- دم في البول.
- غثيان أو قيء.
- زيادة الحاجة للتبول.
وقد تكون بعض الحصى صغيرة ولا تسبب أعراضًا واضحة، لكن في حالات أخرى قد تؤدي إلى ألم شديد أو انسداد في المسالك البولية.** تأثير الصيام على مرضى حصى الكلى:
خلال الصيام، يمتنع الشخص عن تناول الطعام والشراب لساعات طويلة قد تتجاوز 14–16 ساعة في بعض الدول. هذا الامتناع قد يؤدي إلى نقص السوائل في الجسم، وهو أحد أهم العوامل التي تزيد خطر تكوّن حصى الكلى.
عندما تقل كمية السوائل في الجسم:
- يقل حجم البول.
- يزداد تركيز الأملاح والمعادن في البول.
- تزيد فرصة ترسب البلورات وتكوّن الحصى.
كما أن بعض العادات الغذائية خلال رمضان، مثل تناول الأطعمة المالحة أو البروتينات بكثرة، قد تزيد من خطر تكوّن الحصى لدى الأشخاص المعرضين لذلك.
مع ذلك، تشير العديد من الدراسات إلى أن الصيام لا يزيد خطر حصى الكلى بشكل كبير إذا تم الحفاظ على ترطيب جيد للجسم واتباع نظام غذائي صحي خلال ساعات الإفطار.** من هم المرضى الذين يجب عليهم استشارة الطبيب قبل الصيام؟
ليس جميع مرضى حصى الكلى قادرين على الصيام بنفس الدرجة من الأمان. لذلك يُنصح بعض المرضى بمراجعة الطبيب قبل رمضان، خاصة في الحالات التالية:
- وجود نوبات متكررة من المغص الكلوي.
- وجود حصى كبيرة في الكلى.
- تاريخ حديث لنوبة ألم شديد بسبب الحصى.
- وجود التهابات متكررة في المسالك البولية.
- الإصابة بأمراض كلوية مزمنة.
- وجود كلية واحدة فقط.
في بعض الحالات قد ينصح الطبيب بعدم الصيام مؤقتًا حتى يتم علاج الحالة بشكل مناسب.** نصائح مهمة للوقاية من حصى الكلى أثناء الصيام
1 - الإكثار من شرب الماء:
يعد شرب الماء بكميات كافية أهم خطوة للوقاية من تكوّن حصى الكلى.
ينصح الأطباء عادةً بشرب 2 إلى 3 لترات من الماء يوميًا، ويتم توزيعها بين الإفطار والسحور. ومن الأفضل عدم شرب كمية كبيرة دفعة واحدة، بل تقسيمها على فترات متباعدة خلال الليل.
كما يُنصح بشرب:
- كوب أو كوبين من الماء عند الإفطار.
- شرب الماء تدريجيًا بعد الإفطار.
- كوب أو كوبين قبل النوم.
- كمية كافية من الماء عند السحور.
هذا يساعد على الحفاظ على إنتاج كمية كافية من البول وتقليل تركيز الأملاح فيه.
2 - تقليل الملح في الطعام:
تناول كميات كبيرة من الملح يؤدي إلى زيادة طرح الكالسيوم في البول، مما يزيد احتمال تكوّن الحصى.
لذلك يُنصح بتقليل:
- المخللات.
- الوجبات السريعة.
- الأطعمة المصنعة.
- رقائق البطاطا المالحة.
واستبدالها بالأطعمة الطازجة قليلة الصوديوم.
3 - الاعتدال في تناول البروتين الحيواني:
الإفراط في تناول اللحوم الحمراء قد يزيد من مستويات حمض اليوريك في البول، مما قد يساهم في تكوّن بعض أنواع حصى الكلى.
لذلك يُفضل:
- تناول اللحوم بكميات معتدلة.
- إدخال مصادر بروتين نباتية مثل البقوليات.
- تنويع مصادر البروتين في الوجبات.
4 - تجنب الإفراط في الأطعمة الغنية بالأوكسالات:
بعض الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من الأوكسالات التي قد ترتبط بالكالسيوم وتكوّن حصى الكلى.
ومن هذه الأطعمة:
- السبانخ.
- الشوكولاتة.
- المكسرات.
- الشاي بكميات كبيرة.
- البنجر.
لا يعني ذلك الامتناع عنها تمامًا، لكن يُنصح بتناولها باعتدال.
5 - تناول وجبات متوازنة:
من المهم أن تكون وجبات الإفطار والسحور متوازنة وتحتوي على:
- الخضروات.
- الفواكه.
- الحبوب الكاملة.
- البروتينات الصحية.
كما يُفضل تجنب:
- الإفراط في الطعام المقلي.
- الحلويات بكميات كبيرة.
- المشروبات الغازية.
لأنها قد تؤثر على توازن الأملاح في الجسم.
6 - اختيار سحور صحي:
تعد وجبة السحور مهمة جدًا للحفاظ على ترطيب الجسم خلال ساعات الصيام. لذلك يُنصح بأن تتضمن:
- أطعمة غنية بالماء مثل الخيار والبطيخ.
- الزبادي أو اللبن.
- الحبوب الكاملة.
- كمية كافية من الماء.
كما يُفضل تجنب الأطعمة المالحة أو الحارة في السحور لأنها قد تزيد الشعور بالعطش.** متى يجب كسر الصيام؟
يجب على مريض حصى الكلى أن ينتبه لبعض الأعراض التي قد تشير إلى حدوث مشكلة صحية تستدعي التوقف عن الصيام وطلب المساعدة الطبية، مثل:
- ألم شديد ومفاجئ في الخاصرة أو أسفل الظهر
- قيء شديد
- عدم القدرة على التبول
- وجود دم واضح في البول
- ارتفاع درجة الحرارة مع ألم في الكلى
في هذه الحالات يجب الإفطار فورًا وشرب السوائل ومراجعة الطبيب لتقييم الحالة.** نصائح عامة للحفاظ على صحة الكلى في رمضان
إضافة إلى ما سبق، يمكن اتباع بعض الإرشادات العامة للحفاظ على صحة الكلى خلال شهر رمضان، مثل:
- الحفاظ على وزن صحي.
- ممارسة نشاط بدني معتدل بعد الإفطار.
- تجنب التعرض للحر الشديد لفترات طويلة.
- تقليل المشروبات الغنية بالكافيين لأنها قد تزيد فقدان السوائل.
- الالتزام بتعليمات الطبيب في حال وجود أدوية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment