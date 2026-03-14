كيف تتعامل مع حصى الكلى أثناء الصيام؟

خبرني - تتحدث نشرة معهد العناية بصحة الأسرة (من معاهد مؤسسة الملك الحسين)، اليوم السبت، عن حصى الكلى، إحدى المشكلات الصحية الشائعة التي قد تتأثر بنقص السوائل وتغيّر العادات الغذائية خلال الصيام.

وتضع نشرة المعهد أمام القارئ إرشادات ونصائح مهمة لتقليل خطر المضاعفات والصيام بأمان، وتوضح اختلاف اعراض حصى الكلى من شخص لآخر، ومدى تأثير الصيام على مرضى حصى الكلى، إضافة إلى المرضى الذين يجب عليهم استشارة الطبيب قبل الصيام، ومتى يجب كسر الصيام.

** ما هي حصى الكلى؟

حصى الكلى هي ترسبات صلبة تتكوّن داخل الكلى نتيجة تراكم بعض الأملاح والمعادن في البول، مثل الكالسيوم، الأوكسالات، حمض اليوريك أو الفوسفات، وعندما تصبح هذه المواد بتركيز عالٍ في البول، قد تتبلور وتتحول إلى حصى صغيرة أو كبيرة قد تبقى في الكلى أو تنتقل إلى الحالب.

أعراض حصى الكلى

تختلف أعراض حصى الكلى من شخص لآخر، وقد تشمل:

- ألم شديد في الخاصرة أو أسفل الظهر.

- ألم يمتد إلى البطن أو الفخذ.

- حرقة أثناء التبول.

- دم في البول.

- غثيان أو قيء.

- زيادة الحاجة للتبول.

وقد تكون بعض الحصى صغيرة ولا تسبب أعراضًا واضحة، لكن في حالات أخرى قد تؤدي إلى ألم شديد أو انسداد في المسالك البولية.

** تأثير الصيام على مرضى حصى الكلى:

خلال الصيام، يمتنع الشخص عن تناول الطعام والشراب لساعات طويلة قد تتجاوز 14–16 ساعة في بعض الدول. هذا الامتناع قد يؤدي إلى نقص السوائل في الجسم، وهو أحد أهم العوامل التي تزيد خطر تكوّن حصى الكلى.

عندما تقل كمية السوائل في الجسم:

- يقل حجم البول.

- يزداد تركيز الأملاح والمعادن في البول.

- تزيد فرصة ترسب البلورات وتكوّن الحصى.

كما أن بعض العادات الغذائية خلال رمضان، مثل تناول الأطعمة المالحة أو البروتينات بكثرة، قد تزيد من خطر تكوّن الحصى لدى الأشخاص المعرضين لذلك.

مع ذلك، تشير العديد من الدراسات إلى أن الصيام لا يزيد خطر حصى الكلى بشكل كبير إذا تم الحفاظ على ترطيب جيد للجسم واتباع نظام غذائي صحي خلال ساعات الإفطار.

** من هم المرضى الذين يجب عليهم استشارة الطبيب قبل الصيام؟

ليس جميع مرضى حصى الكلى قادرين على الصيام بنفس الدرجة من الأمان. لذلك يُنصح بعض المرضى بمراجعة الطبيب قبل رمضان، خاصة في الحالات التالية:

- وجود نوبات متكررة من المغص الكلوي.

- وجود حصى كبيرة في الكلى.

- تاريخ حديث لنوبة ألم شديد بسبب الحصى.

- وجود التهابات متكررة في المسالك البولية.

- الإصابة بأمراض كلوية مزمنة.

- وجود كلية واحدة فقط.

في بعض الحالات قد ينصح الطبيب بعدم الصيام مؤقتًا حتى يتم علاج الحالة بشكل مناسب.

** نصائح مهمة للوقاية من حصى الكلى أثناء الصيام

1 - الإكثار من شرب الماء:

يعد شرب الماء بكميات كافية أهم خطوة للوقاية من تكوّن حصى الكلى.

ينصح الأطباء عادةً بشرب 2 إلى 3 لترات من الماء يوميًا، ويتم توزيعها بين الإفطار والسحور. ومن الأفضل عدم شرب كمية كبيرة دفعة واحدة، بل تقسيمها على فترات متباعدة خلال الليل.

كما يُنصح بشرب:

- كوب أو كوبين من الماء عند الإفطار.

- شرب الماء تدريجيًا بعد الإفطار.

- كوب أو كوبين قبل النوم.

- كمية كافية من الماء عند السحور.

هذا يساعد على الحفاظ على إنتاج كمية كافية من البول وتقليل تركيز الأملاح فيه.

2 - تقليل الملح في الطعام:

تناول كميات كبيرة من الملح يؤدي إلى زيادة طرح الكالسيوم في البول، مما يزيد احتمال تكوّن الحصى.

لذلك يُنصح بتقليل:

- المخللات.

- الوجبات السريعة.

- الأطعمة المصنعة.

- رقائق البطاطا المالحة.

واستبدالها بالأطعمة الطازجة قليلة الصوديوم.

3 - الاعتدال في تناول البروتين الحيواني:

الإفراط في تناول اللحوم الحمراء قد يزيد من مستويات حمض اليوريك في البول، مما قد يساهم في تكوّن بعض أنواع حصى الكلى.

لذلك يُفضل:

- تناول اللحوم بكميات معتدلة.

- إدخال مصادر بروتين نباتية مثل البقوليات.

- تنويع مصادر البروتين في الوجبات.

4 - تجنب الإفراط في الأطعمة الغنية بالأوكسالات:

بعض الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من الأوكسالات التي قد ترتبط بالكالسيوم وتكوّن حصى الكلى.

ومن هذه الأطعمة:

- السبانخ.

- الشوكولاتة.

- المكسرات.

- الشاي بكميات كبيرة.

- البنجر.

لا يعني ذلك الامتناع عنها تمامًا، لكن يُنصح بتناولها باعتدال.

5 - تناول وجبات متوازنة:

من المهم أن تكون وجبات الإفطار والسحور متوازنة وتحتوي على:

- الخضروات.

- الفواكه.

- الحبوب الكاملة.

- البروتينات الصحية.

كما يُفضل تجنب:

- الإفراط في الطعام المقلي.

- الحلويات بكميات كبيرة.

- المشروبات الغازية.

لأنها قد تؤثر على توازن الأملاح في الجسم.

6 - اختيار سحور صحي:

تعد وجبة السحور مهمة جدًا للحفاظ على ترطيب الجسم خلال ساعات الصيام. لذلك يُنصح بأن تتضمن:

- أطعمة غنية بالماء مثل الخيار والبطيخ.

- الزبادي أو اللبن.

- الحبوب الكاملة.

- كمية كافية من الماء.

كما يُفضل تجنب الأطعمة المالحة أو الحارة في السحور لأنها قد تزيد الشعور بالعطش.

** متى يجب كسر الصيام؟

يجب على مريض حصى الكلى أن ينتبه لبعض الأعراض التي قد تشير إلى حدوث مشكلة صحية تستدعي التوقف عن الصيام وطلب المساعدة الطبية، مثل:

- ألم شديد ومفاجئ في الخاصرة أو أسفل الظهر

- قيء شديد

- عدم القدرة على التبول

- وجود دم واضح في البول

- ارتفاع درجة الحرارة مع ألم في الكلى

في هذه الحالات يجب الإفطار فورًا وشرب السوائل ومراجعة الطبيب لتقييم الحالة.

** نصائح عامة للحفاظ على صحة الكلى في رمضان

إضافة إلى ما سبق، يمكن اتباع بعض الإرشادات العامة للحفاظ على صحة الكلى خلال شهر رمضان، مثل:

- الحفاظ على وزن صحي.

- ممارسة نشاط بدني معتدل بعد الإفطار.

- تجنب التعرض للحر الشديد لفترات طويلة.

- تقليل المشروبات الغنية بالكافيين لأنها قد تزيد فقدان السوائل.

- الالتزام بتعليمات الطبيب في حال وجود أدوية.