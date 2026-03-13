أمطار قادمة على هذه المناطق وحالة الطقس في الأردن الجمعة

2026-03-13 03:10:53
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تكون الأجواء الجمعة، لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتدريجيا مع ساعات المساء تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر فى أماكن متفرقة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، خاصة في مناطق البادية ومثيرة للغبار.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في ساعات الليل المتأخرة في شمال ووسط المملكة، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق، خاصة في مناطق البادية، ومن خطر العواصف الرعدية وهطول حبات البرد، داعية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لمرضى الجهاز التنفسي، والانتباه من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم بين 20 - 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 18 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 17 - 9، وفي مرتفعات الشراة 16 - 7، وفي مناطق البادية 22 - 10، وفي مناطق السهول 20 - 10، وفي الأغوار الشمالية 28 - 15، وفي الأغوار الجنوبية 28 - 16، وفي البحر الميت 28 - 17، وفي خليج العقبة 29 - 18 درجة مئوية.

