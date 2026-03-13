انخفاض أسعار النفط عالميا

2026-03-13 03:10:38
(MENAFN- Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار النفط فجر الجمعة، بعد سماح الولايات المتحدة ببيع النفط الروسي الموجود في البحر موقتا، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الخميس، بعد ارتفاع أسعار الطاقة عقب الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران.
وبطت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا أو 0.71% إلى 99.75 دولارا للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 88 سنتا أو 0.92% إلى 94.85 دولارا.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في بيان إن التفويض الأخير يهدف إلى "زيادة النطاق العالمي للإمدادات الحالية" لكنه أصر على أن ذلك "إجراء ضيق النطاق وقصير الأجل".
وجاء القرار المتعلق بالنفط الروسي بعد يوم من إعلان وزارة الطاقة الأميركية أن الولايات المتحدة ستفرج عن 172 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي في محاولة للحد من ارتفاع أسعار الخام الناجم عن حرب إيران.
وتمت الخطوة بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية التي أوصت بإطلاق 400 مليون برميل نفط من المخزونات الاستراتيجية بما يشمل مساهمة الولايات المتحدة.

