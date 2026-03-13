80 مصابا وتضرر مئات المنازل إثر سقوط صواريخ في الجليل

خبرني - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بارتفاع عدد المصابين جراء سقوط صاروخ في منطقة الجليل شمالي إسرائيل إلى 80 شخصا.

كما تحدثت هذه الوسائل عن تضرر مئات المنازل في منطقة الجليل شمالي إسرائيل، إثر سقوط صواريخ خلال هجمات متزامنة نسبت إلى إيران وحزب الله، ما أثار توترا بين قادة السلطات المحلية والجيش الإسرائيلي حول طريقة إدارة الوضع الأمني.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نحو 300 منزل تضررت في الجليل نتيجة سقوط صاروخ على أحد المباني، في حين أفادت خدمات الإسعاف الإسرائيلية بإصابة 80 شخصا بجروح متفاوتة جراء الحادث.

وأوضح الإعلام أن الهجوم جاء ضمن ثلاث موجات متتالية من الصواريخ استهدفت شمالي إسرائيل خلال ساعة واحدة فجر الجمعة، مشيرا في الوقت نفسه إلى تضرر مبنى في منطقة كريات تيفون قرب مدينة حيفا بعد إصابته بصاروخ، دون تسجيل إصابات.

كما تحدث الإعلام الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة عن اعتراض صاروخ أطلق من إيران واستهدف إيلات ووادي عربة دون إصابات.



خلاف بين قادة محليين والجيش

وفي سياق متصل، كشفت "القناة 12" عن مشادة كلامية حادة وقعت الخميس بين رؤساء سلطات محلية في شمال إسرائيل وقائد فرقة الجليل في الجيش يوفال غز.

وبحسب القناة، أعرب رؤساء السلطات المحلية عن غضبهم من تعامل الجيش مع التطورات الأمنية، متهمين إياه بتضليلهم بشأن مدة إطلاق صفارات الإنذار التي استمرت لنحو عشر دقائق، إضافة إلى التقليل من احتمالات التصعيد.

وقال مسؤولون محليون للقائد العسكري إن ما جرى "يضاف إلى رواية روج لها طوال عام كامل بأن حزب الله لا يملك وجودا قرب الحدود ولا القدرة على إطلاق صواريخ مضادة للدبابات".

من جانبها، نقلت القناة عن مسؤولين في القيادة الشمالية للجيش قولهم إن "المعركة الحالية ذات طابع دفاعي، بينما تبقى إيران الساحة الرئيسية وليست لبنان".



حصيلة المصابين منذ بدء الحرب

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد المصابين منذ بدء الحرب على إيران ارتفع إلى 2745 شخصا، بينهم 85 ما يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات.



وأضافت الوزارة أن من بين المصابين 11 في حالة خطيرة و10 في حالة متوسطة و64 في حالة طفيفة، فضلا عن شخص يخضع للتقييم الطبي.

كما استقبلت المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 179 مصابا، بينهم 4 في حالة متوسطة و157 في حالة طفيفة و18 حالة هلع.

وبحسب معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة جامعة تل أبيب، قتل 14 إسرائيليا منذ اندلاع الحرب الجارية المرتبطة بالهجمات على إيران، رغم أن هذه الأرقام تبقى محل تشكيك بسبب الرقابة العسكرية المفروضة على المعلومات المتعلقة بالعمليات العسكرية.

ويأتي هذا التصعيد في ظل حرب إقليمية بدأت في 28 فبراير/شباط، حين شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، بينما ردت طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما وسعت إسرائيل في 2 مارس/آذار عملياتها العسكرية ضد حزب الله في لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ومناطق أخرى في جنوب وشرق البلاد، قبل أن تبدأ توغلا بريا محدودا في جنوب لبنان في اليوم التالي.