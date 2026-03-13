باكستان تشن غارات جوية ليلية على أفغانستان

خبرني - أكد مصدر أمني باكستاني، الجمعة، أن الجيش نفّذ ضربات جوية في أفغانستان خلال الليل، بما فيها على العاصمة كابل.

وقال المصدر الذي تحدث شريطة عدم كشف هويته، إن الضربات كانت ضد "أهداف دقيقة تتعلق بحركة طالبان الباكستانية".

وتتّهم إسلام أباد أفغانستان بإيواء مسلحي حركة طالبان باكستان الذين تبنوا سلسلة من الهجمات الدموية في باكستان، وكذلك من ولاية خراسان التابعة لتنظيم داعش الإرهابي (داعش-خراسان).

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة طالبان أن باكستان شنّت هجوما استهدف كابل ومناطق أخرى في أفغانستان، فيما أفادت شرطة كابل بمقتل أربعة أشخاص في المدينة.

وكتب الناطق باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد على "إكس": "استمرارا لعدوانه، قصف النظام العسكري الباكستاني مجددا كابل وقندهار وباكتيا وباكتيكا وغيرها" مؤكدا مقتل "نساء وأطفال" في الهجوم.

من جهته، قال الناطق باسم شرطة العاصمة الأفغانية خالد زدران إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 15 آخرون جراء هجوم باكستاني استهدف "منازل مدنية" في شرق المدينة.

وكتب على "إكس": "في منطقة غوزار (...) في كابل، استُهدفت منازل مدنيين في قصف شنه النظام الباكستاني أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 15 آخرين"، موضحا أن نساء وأطفالا كانوا بين الضحايا.

وسمعت فجر الجمعة دوي إطلاق نار مضاد للطائرات.

وفي قندهار، وهي مدينة تقع جنوبي البلاد ويقيم فيها زعيم حركة طالبان هبة الله أخوند زاده، استهدفت غارات باكستانية مستودع النفط التابع لشركة طيران "كام إير" قرب المطار، وفقا للحكومة الأفغانية.