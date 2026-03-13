باكستان تشن غارات جوية ليلية على أفغانستان

باكستان تشن غارات جوية ليلية على أفغانستان
خبرني - أكد مصدر أمني باكستاني، الجمعة، أن الجيش نفّذ ضربات جوية في أفغانستان خلال الليل، بما فيها على العاصمة كابل.
وقال المصدر الذي تحدث شريطة عدم كشف هويته، إن الضربات كانت ضد "أهداف دقيقة تتعلق بحركة طالبان الباكستانية".
وتتّهم إسلام أباد أفغانستان بإيواء مسلحي حركة طالبان باكستان الذين تبنوا سلسلة من الهجمات الدموية في باكستان، وكذلك من ولاية خراسان التابعة لتنظيم داعش الإرهابي (داعش-خراسان).
وفي وقت سابق، أعلنت حكومة طالبان أن باكستان شنّت هجوما استهدف كابل ومناطق أخرى في أفغانستان، فيما أفادت شرطة كابل بمقتل أربعة أشخاص في المدينة.
وكتب الناطق باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد على "إكس": "استمرارا لعدوانه، قصف النظام العسكري الباكستاني مجددا كابل وقندهار وباكتيا وباكتيكا وغيرها" مؤكدا مقتل "نساء وأطفال" في الهجوم.
من جهته، قال الناطق باسم شرطة العاصمة الأفغانية خالد زدران إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 15 آخرون جراء هجوم باكستاني استهدف "منازل مدنية" في شرق المدينة.
وكتب على "إكس": "في منطقة غوزار (...) في كابل، استُهدفت منازل مدنيين في قصف شنه النظام الباكستاني أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 15 آخرين"، موضحا أن نساء وأطفالا كانوا بين الضحايا.
وسمعت فجر الجمعة دوي إطلاق نار مضاد للطائرات.
وفي قندهار، وهي مدينة تقع جنوبي البلاد ويقيم فيها زعيم حركة طالبان هبة الله أخوند زاده، استهدفت غارات باكستانية مستودع النفط التابع لشركة طيران "كام إير" قرب المطار، وفقا للحكومة الأفغانية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment