  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
سلطنة عمان وفاة اثنين نتيجة سقوط مسيرتين في ولاية صحار

2026-03-13 03:03:07
(MENAFN- Al-Anbaa)

اعلنت وكالة الأنباء العمانية "اتونا"، نقلا عن مصدر أمني، سقوط طائرتيْن مُسيرتين في ولاية صُحار، إحداهما في منطقة صناعية العوهي، ونتجت عنها وفاة وافدين اثنين وبعض الإصابات، والأخرى في منطقة مفتوحة دون تسجيل أي إصابات. وقالت ان الجهات المختصةتواصل التعامل مع الحادثتين والتحقيق فيهما.

واشادت الجهات المعنية بوعي وتعاون المواطنين والمُقيمين في الالتزام بعدم تداول الصور والشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مؤكدةً للجميع أنّ كل الجهود مُسخرة لحماية سلطنة عُمان ومن عليها.

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث