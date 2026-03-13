سلطنة عمان وفاة اثنين نتيجة سقوط مسيرتين في ولاية صحار

اعلنت وكالة الأنباء العمانية "اتونا"، نقلا عن مصدر أمني، سقوط طائرتيْن مُسيرتين في ولاية صُحار، إحداهما في منطقة صناعية العوهي، ونتجت عنها وفاة وافدين اثنين وبعض الإصابات، والأخرى في منطقة مفتوحة دون تسجيل أي إصابات. وقالت ان الجهات المختصةتواصل التعامل مع الحادثتين والتحقيق فيهما.

واشادت الجهات المعنية بوعي وتعاون المواطنين والمُقيمين في الالتزام بعدم تداول الصور والشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مؤكدةً للجميع أنّ كل الجهود مُسخرة لحماية سلطنة عُمان ومن عليها.