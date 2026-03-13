سلطنة عمان وفاة اثنين نتيجة سقوط مسيرتين في ولاية صحار
اعلنت وكالة الأنباء العمانية "اتونا"، نقلا عن مصدر أمني، سقوط طائرتيْن مُسيرتين في ولاية صُحار، إحداهما في منطقة صناعية العوهي، ونتجت عنها وفاة وافدين اثنين وبعض الإصابات، والأخرى في منطقة مفتوحة دون تسجيل أي إصابات. وقالت ان الجهات المختصةتواصل التعامل مع الحادثتين والتحقيق فيهما.
واشادت الجهات المعنية بوعي وتعاون المواطنين والمُقيمين في الالتزام بعدم تداول الصور والشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مؤكدةً للجميع أنّ كل الجهود مُسخرة لحماية سلطنة عُمان ومن عليها.
