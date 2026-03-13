وحش بحر قزوين.. الطائرة الأسطورية التي تحدت قوانين الطيران

MENAFN - Al-Bayan) في صيف عام 2020، ظهرت على شاطئ مدينة ديربنت الروسية، أقصى المدن الجنوبية المطلة على الساحل الغربي لبحر قزوين، مركبة هائلة وفريدة من نوعها لم يرها العالم منذ أكثر من ثلاثة عقود، الطائرة، التي تجاوز طولها أكبر طائرة ركاب في العالم، ويزن جناحها الضخم 380 طنا، كانت الإكرانوبلان الوحيدة من فئة "لون" المكتملة الإنتاج.

الإكرانوبلان هي مركبة هجينة بين السفينة والطائرة، تعتمد على ما يُعرف بـ"ظاهرة التأثير الأرضي"، حيث يتكوّن تحت جناحيها وسادة هوائية عند التحليق على ارتفاع منخفض جدا فوق سطح الماء، مما يمنحها قدرة رفع إضافية ويسرّع حركتها، كما يقلل هذا التأثير من مقاومة الهواء عند أطراف الأجنحة، مما يرفع سرعتها ويزيد فعالية التحليق.

في أواخر الستينات، التقطت الأقمار الصناعية الأمريكية صورا لإكرانوبلان سوفييتي ضخم أطلق عليه المحللون اسم "وحش بحر قزوين".

وكان هذا الطراز التجريبي يُعرف باسم "Korabl Maket" أو KM، وقد شكلت نتائجه الأساس لتصميم فئة "لون"، التي دخلت الخدمة رسميا عام 1987، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي في التسعينات، تُرك المشروع مهجورا في قاعدة بحرية، حتى ظهوره المفاجئ على شاطئ ديربنت.

طراز "لون"، الذي يُنطق "لون" وهو اسم روسي يطلق على صقر الحبوب، صُمم خصيصا لأغراض عسكرية، ومع ثمانية محركات نفاثة ضخمة، يمكنه الوصول إلى سرعات تصل إلى 547 كيلومترا في الساعة، والتحليق على ارتفاع منخفض جدا فوق الماء، مما يجعل اكتشافه بواسطة الرادارات شبه مستحيل، كما يمكنه تفادي الألغام البحرية والطوربيدات دون أن يلمس سطح الماء.

كان الهدف الرئيسي من تصميمه مهاجمة الغواصات وحاملات الطائرات التابعة لدول الناتو، بما في ذلك الولايات المتحدة، ومن أبرز مميزاته ست منصات إطلاق صواريخ موجهة ضخمة على ظهره، قادرة على حمل رؤوس نووية، ورغم وجود خطط لإنتاج مزيد من سفن فئة "لون"، اختفى التمويل مع انهيار الاتحاد السوفييتي، ليبقى هذا الطراز وحيدا على الشاطئ في انتظار إنشاء متحف حوله، دون أن يكون موعد التنفيذ معروفا.

وعلى الرغم من أن الإكرانوبلان اليوم باتت مجرد تحف تاريخية، فإن هناك اهتماما متزايدا بها في عدة دول، حيث تخطط شركات خاصة لاستغلال كفاءة تأثير الأرض مع تقنيات البطاريات الكهربائية لنقل الركاب والبضائع، كما أن وكالة DARPA الأمريكية تشارك في برنامج "Liberty Lifter" لتطوير إكرانوبلان حديثة بقدرات ضخمة مماثلة.