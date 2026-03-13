تعادل الأهلي والسلط 1-1 ضمن دوري المحترفين

عمان 13 آذار (بترا)- سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على نتيجة مباراة الأهلي وضيفه السلط، التي أقيمت مساء أمس، على ملعب البتراء في مدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري المحترفين لكرة القدم.

وسجل عبد الرحمن الكأس هدف الأهلي في الدقيقة 39، قبل أن يدرك حمزة زياد هدف التعادل للسلط في الدقيقة 41.

ورفع السلط رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس، فيما أصبح رصيد الأهلي 13 نقطة في المركز التاسع.

13/03/2026 08:18:38