تعادل الأهلي والسلط 1-1 ضمن دوري المحترفين

تعادل الأهلي والسلط 1-1 ضمن دوري المحترفين
عمان 13 آذار (بترا)- سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على نتيجة مباراة الأهلي وضيفه السلط، التي أقيمت مساء أمس، على ملعب البتراء في مدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري المحترفين لكرة القدم.
وسجل عبد الرحمن الكأس هدف الأهلي في الدقيقة 39، قبل أن يدرك حمزة زياد هدف التعادل للسلط في الدقيقة 41.
ورفع السلط رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس، فيما أصبح رصيد الأهلي 13 نقطة في المركز التاسع.
13/03/2026 08:18:38
