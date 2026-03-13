إسقاط طائرتين مسيرتين في أربيل شمالي العراق

إسقاط طائرتين مسيرتين في أربيل شمالي العراق
بغداد 13 آذار (بترا)- أعلنت السلطات الأمنية في كردستان العراق، اليوم الجمعة، عن إسقاط طائرتين مسيرتين، استهدفت منشآت حيوية في محافظة أربيل، شمالي البلاد.
وقال ضابط في البيشمركة الكردية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن طائرتين مسيرتين، تم إسقاطهما من قبل الدفاعات الجوية، في مدينة أربيل، بإقليم كردستان العراق، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.
وتتعرض مدن كردستان العراق، شمالي العراق إلى استهدافات متكررة، منذ بدء الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، حيث تستهدف الهجمات التي تتم بالطيران المسير (الدرون)، مواقع عسكرية ومنشآت حكومية حيوية، منها حقول للنفط والغاز.
--(بترا)
ا ف/م ق/أس
13/03/2026 08:32:07
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment