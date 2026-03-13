إسقاط طائرتين مسيرتين في أربيل شمالي العراق

MENAFN - Jordan News Agency)

بغداد 13 آذار (بترا)- أعلنت السلطات الأمنية في كردستان العراق، اليوم الجمعة، عن إسقاط طائرتين مسيرتين، استهدفت منشآت حيوية في محافظة أربيل، شمالي البلاد.

وقال ضابط في البيشمركة الكردية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن طائرتين مسيرتين، تم إسقاطهما من قبل الدفاعات الجوية، في مدينة أربيل، بإقليم كردستان العراق، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وتتعرض مدن كردستان العراق، شمالي العراق إلى استهدافات متكررة، منذ بدء الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، حيث تستهدف الهجمات التي تتم بالطيران المسير (الدرون)، مواقع عسكرية ومنشآت حكومية حيوية، منها حقول للنفط والغاز.

--(بترا)

ا ف/م ق/أس

13/03/2026 08:32:07