شهيدان في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

شهيدان في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
بيروت 13 آذار( بترا)- استشهد لبنانيان في غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، على عدد من البلدات في جنوب لبنان.
وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن الغارات استهدفت بلدات، جبشيت والخيام ومرتفعات جبل الريحان وطيرفلسيه والقليلة، بالتزامن مع قصف مدفعي على بلدتي القوزح ورامية.
وأضاف المصدر، أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة الجناح في بيروت، ما أدى إلى استشهاد لبناني، مثلما استهدفت مسيرة إسرائيلية أخرى شقة سكنية في منطقة برج حمود شرقي بيروت.
13/03/2026 08:14:29
