  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
اتحاد عمان يتجاوز الجبيهة في كأس الأردن لكرة السلة

2026-03-13 02:09:17
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 آذار (بترا)- تغلب فريق اتحاد عمان على نظيره الجبيهة بنتيجة (79-63)، في اللقاء الذي جمعهما أمس الخميس، على صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات بطولة كأس الأردن لكرة السلة لموسم 2025.
وفرض اتحاد عمان أفضليته خلال معظم فترات المباراة، ليتمكن من توسيع الفارق تدريجياً وحسم المواجهة لصالحه، مستفيداً من تنظيمه الدفاعي وفاعليته الهجومية.
وبهذه النتيجة، ينتهي مشوار فريق الجبيهة في بطولة الكأس بعد تلقيه خسارته الثانية في البطولة، فيما يحدد اتحاد عمان موعداً مع فريق الوحدات في مواجهة مرتقبة تقام يوم السبت المقبل ضمن منافسات البطولة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث