اتحاد عمان يتجاوز الجبيهة في كأس الأردن لكرة السلة

عمان 13 آذار (بترا)- تغلب فريق اتحاد عمان على نظيره الجبيهة بنتيجة (79-63)، في اللقاء الذي جمعهما أمس الخميس، على صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات بطولة كأس الأردن لكرة السلة لموسم 2025.

وفرض اتحاد عمان أفضليته خلال معظم فترات المباراة، ليتمكن من توسيع الفارق تدريجياً وحسم المواجهة لصالحه، مستفيداً من تنظيمه الدفاعي وفاعليته الهجومية.

وبهذه النتيجة، ينتهي مشوار فريق الجبيهة في بطولة الكأس بعد تلقيه خسارته الثانية في البطولة، فيما يحدد اتحاد عمان موعداً مع فريق الوحدات في مواجهة مرتقبة تقام يوم السبت المقبل ضمن منافسات البطولة.

13/03/2026 08:08:05