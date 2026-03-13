اتحاد عمان يتجاوز الجبيهة في كأس الأردن لكرة السلة

اتحاد عمان يتجاوز الجبيهة في كأس الأردن لكرة السلة
عمان 13 آذار (بترا)- تغلب فريق اتحاد عمان على نظيره الجبيهة بنتيجة (79-63)، في اللقاء الذي جمعهما أمس الخميس، على صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات بطولة كأس الأردن لكرة السلة لموسم 2025.
وفرض اتحاد عمان أفضليته خلال معظم فترات المباراة، ليتمكن من توسيع الفارق تدريجياً وحسم المواجهة لصالحه، مستفيداً من تنظيمه الدفاعي وفاعليته الهجومية.
وبهذه النتيجة، ينتهي مشوار فريق الجبيهة في بطولة الكأس بعد تلقيه خسارته الثانية في البطولة، فيما يحدد اتحاد عمان موعداً مع فريق الوحدات في مواجهة مرتقبة تقام يوم السبت المقبل ضمن منافسات البطولة.
13/03/2026 08:08:05
