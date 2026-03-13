أجواء لطيفة في أغلب المناطق وغير مستقرة مساء

أجواء لطيفة في أغلب المناطق وغير مستقرة مساء
عمان 13 آذار (بترا)- تكون الأجواء اليوم الجمعة، لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتدريجيا مع ساعات المساء تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر فى أماكن متفرقة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، خاصة في مناطق البادية ومثيرة للغبار.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في ساعات الليل المتأخرة في شمال ووسط المملكة، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق، خاصة في مناطق البادية، ومن خطر العواصف الرعدية وهطول حبات البرد، داعية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لمرضى الجهاز التنفسي، والانتباه من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا.
وتبقى الأجواء غير المستقرة يوم غد السبت، وتكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائم، وتهطل زخات من المطر بين الحين والآخر في أماكن مختلفة من المملكة، قد تكون غزيرة أحيانا في شمال ووسط المملكة يصحبها الرعد وهطول حبات البرد، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة وتكون مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.
وتتأثر المملكة الأحد، بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة مرافقة لمنخفض جوي، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون الأجواء غائمة جزئيا، كما يتوقع أن تهطل الأمطار مع ساعات الصباح الباكر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية والشمالية الشرقية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.
وتكون الأجواء الاثنين، باردة في المرتفعات الجبلية العالية، وباردة نسبيا في البادية والسهول، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد كميات من الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، كما يتوقع في ساعات الصباح الباكر هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 20 - 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 18 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 17 - 9، وفي مرتفعات الشراة 16 - 7، وفي مناطق البادية 22 - 10، وفي مناطق السهول 20 - 10، وفي الأغوار الشمالية 28 - 15، وفي الأغوار الجنوبية 28 - 16، وفي البحر الميت 28 - 17، وفي خليج العقبة 29 - 18 درجة مئوية.
13/03/2026 07:55:00
