أجواء لطيفة في أغلب المناطق وغير مستقرة مساء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 آذار (بترا)- تكون الأجواء اليوم الجمعة، لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتدريجيا مع ساعات المساء تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر فى أماكن متفرقة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، خاصة في مناطق البادية ومثيرة للغبار.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في ساعات الليل المتأخرة في شمال ووسط المملكة، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق، خاصة في مناطق البادية، ومن خطر العواصف الرعدية وهطول حبات البرد، داعية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لمرضى الجهاز التنفسي، والانتباه من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا.

وتبقى الأجواء غير المستقرة يوم غد السبت، وتكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائم، وتهطل زخات من المطر بين الحين والآخر في أماكن مختلفة من المملكة، قد تكون غزيرة أحيانا في شمال ووسط المملكة يصحبها الرعد وهطول حبات البرد، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة وتكون مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.

وتتأثر المملكة الأحد، بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة مرافقة لمنخفض جوي، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون الأجواء غائمة جزئيا، كما يتوقع أن تهطل الأمطار مع ساعات الصباح الباكر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية والشمالية الشرقية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

وتكون الأجواء الاثنين، باردة في المرتفعات الجبلية العالية، وباردة نسبيا في البادية والسهول، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد كميات من الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، كما يتوقع في ساعات الصباح الباكر هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 20 - 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 18 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 17 - 9، وفي مرتفعات الشراة 16 - 7، وفي مناطق البادية 22 - 10، وفي مناطق السهول 20 - 10، وفي الأغوار الشمالية 28 - 15، وفي الأغوار الجنوبية 28 - 16، وفي البحر الميت 28 - 17، وفي خليج العقبة 29 - 18 درجة مئوية.

– (بترا)

م ح/م ق/أس

13/03/2026 07:55:00