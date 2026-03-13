  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ترمب: مجتبى خامنئي على قيد الحياة لكنه مصاب

2026-03-13 02:08:57
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه يعتقد أن الزعيم الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، الذي قتل والده الزعيم الأعلى السابق في اليوم الأول من الحرب، على قيد الحياة ولكنه "مصاب".

ولم ير الإيرانيون خامنئي منذ اختياره الأحد الماضي زعيما أعلى للبلاد، وقرأ مذيع في التلفزيون أول تعليقاته الصادرة عنه أمس الخميس.

وقال مسؤول إيراني الأربعاء، إن مجتبى خامنئي أصيب بجروح طفيفة لكنه يواصل عمله، وكان التلفزيون الرسمي قد قال إنه أصيب بجروح في الحرب.

وقال ترمب في مقابلة على شبكة "فوكس نيوز": "أرجح أنه (على قيد الحياة). أعتقد أنه مصاب". وأذاعت فوكس نيوز تصريحاته في وقت متأخر من أمس الخميس.

وفي أول تعليقات لخامنئي، تعهد بإبقاء مضيق هرمز مغلقا ودعا الدول المجاورة إلى إغلاق القواعد الأميركية على أراضيها وإلا فإنها تخاطر بأن تستهدفها إيران.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الهجمات على إيران في 28 شباط. وردت إيران بشن هجمات على إسرائيل ودول بالخليج.

وما زال قادة إيران وإسرائيل والولايات المتحدة يظهرون التحدي متوعدين بمواصلة القتال مع اقتراب الحرب من دخول أسبوعها الثالث بعد أن أودت بحياة المئات وعصفت بالأسواق المالية.

MENAFN13032026000151011027ID1110856170

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث