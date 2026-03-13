ترمب: مجتبى خامنئي على قيد الحياة لكنه مصاب

ترمب: مجتبى خامنئي على قيد الحياة لكنه مصاب
خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه يعتقد أن الزعيم الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، الذي قتل والده الزعيم الأعلى السابق في اليوم الأول من الحرب، على قيد الحياة ولكنه "مصاب".
ولم ير الإيرانيون خامنئي منذ اختياره الأحد الماضي زعيما أعلى للبلاد، وقرأ مذيع في التلفزيون أول تعليقاته الصادرة عنه أمس الخميس.
وقال مسؤول إيراني الأربعاء، إن مجتبى خامنئي أصيب بجروح طفيفة لكنه يواصل عمله، وكان التلفزيون الرسمي قد قال إنه أصيب بجروح في الحرب.
وقال ترمب في مقابلة على شبكة "فوكس نيوز": "أرجح أنه (على قيد الحياة). أعتقد أنه مصاب". وأذاعت فوكس نيوز تصريحاته في وقت متأخر من أمس الخميس.
وفي أول تعليقات لخامنئي، تعهد بإبقاء مضيق هرمز مغلقا ودعا الدول المجاورة إلى إغلاق القواعد الأميركية على أراضيها وإلا فإنها تخاطر بأن تستهدفها إيران.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الهجمات على إيران في 28 شباط. وردت إيران بشن هجمات على إسرائيل ودول بالخليج.
وما زال قادة إيران وإسرائيل والولايات المتحدة يظهرون التحدي متوعدين بمواصلة القتال مع اقتراب الحرب من دخول أسبوعها الثالث بعد أن أودت بحياة المئات وعصفت بالأسواق المالية.
