إصابة 50 إسرائيليا جراء سقوط شظايا صواريخ إيرانية

إصابة 50 إسرائيليا جراء سقوط شظايا صواريخ إيرانية
خبرني - أصيب نحو 50 إسرائيليا، فجر الجمعة، جراء سقوط شظايا صواريخ في الجليل أُطلقت من إيران، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنّ 31 أصيبوا بجروح طفيفة، فيما أصيب آخرون بجروح متوسطة.
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
