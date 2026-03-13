إصابة 50 إسرائيليا جراء سقوط شظايا صواريخ إيرانية

2026-03-13 02:08:57
خبرني - أصيب نحو 50 إسرائيليا، فجر الجمعة، جراء سقوط شظايا صواريخ في الجليل أُطلقت من إيران، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنّ 31 أصيبوا بجروح طفيفة، فيما أصيب آخرون بجروح متوسطة.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.

