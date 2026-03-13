صفارات الإنذار تدوي في قاعدة إنجرليك الجوية التابعة للناتو في جنوبي تركيا

خبرني - دوّت صفارات الإنذار في قاعدة إنجرليك الجوية التركية، وهي منشأة رئيسية تابعة لحلف شمال الأطلسي(ناتو)، حيث تتمركز القوات الأميركية قرب مدينة أضنة في جنوب شرقي البلاد، وفق أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية في وقت مبكر صباح الجمعة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن على الحادثة التي وقعت بعد أربعة أيام من إسقاط الدفاعات الجوية لحلف الناتو صاروخا بالستيا في المجال الجوي التركي أطلق من إيران، وهو الثاني في غضون خمسة أيام.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.