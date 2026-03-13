صفارات الإنذار تدوي في قاعدة إنجرليك الجوية التابعة للناتو في جنوبي تركيا

صفارات الإنذار تدوي في قاعدة إنجرليك الجوية التابعة للناتو في جنوبي تركيا
خبرني - دوّت صفارات الإنذار في قاعدة إنجرليك الجوية التركية، وهي منشأة رئيسية تابعة لحلف شمال الأطلسي(ناتو)، حيث تتمركز القوات الأميركية قرب مدينة أضنة في جنوب شرقي البلاد، وفق أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية في وقت مبكر صباح الجمعة.
ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن على الحادثة التي وقعت بعد أربعة أيام من إسقاط الدفاعات الجوية لحلف الناتو صاروخا بالستيا في المجال الجوي التركي أطلق من إيران، وهو الثاني في غضون خمسة أيام.
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
