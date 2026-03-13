زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب وسط تركيا
(MENAFN- Al-Bayan) ">ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا صباح اليوم ، ولم ترد أنباء فورية عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.
وأوضحت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" أن الزلزال وقع مركزه في مدينة "نيكسار" بمحافظة "توكات" على عمق 6.4 كيلومترات، و شعر سكان عدة محافظات بالهزة.
