الولايات المتحدة تسمح مؤقتاً ببيع النفط الروسي

قالت موسكو الجمعة إن سوق الطاقة العالمي "لا يمكن أن يبقى مستقرا" بدون نفطها، ما يزيد الضغوط على واشنطن لرفع المزيد من العقوبات فيما تخنق الحرب في الشرق الأوسط الإمدادات.

وسمحت الولايات المتحدة ببيع النفط الروسي الموجود في البحر مؤقتاً، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الخميس، بعد ارتفاع أسعار الطاقة عقب الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران التي أغرقت الشرق الأوسط في حرب.

وتمثّل هذه الخطوة تخفيفا موقتا للعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية الخميس ترخيصا يسمح بتسليم وبيع النفط الخام الروسي والمنتجات النفطية التي تم تحميلها على السفن في أو قبل الساعة 12,01 صباحا بالتوقيت المحلي في 12 مارس، وحتى الساعة 12,01 صباحا يوم 11 أبريل.

وجاءت هذه الخطوة بعدما سمحت واشنطن الأسبوع الماضي ببيع النفط الروسي العالق في البحر إلى الهند موقتا.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في بيان إن التفويض الأخير يهدف إلى "زيادة النطاق العالمي للإمدادات الحالية" لكنه أصر على أن ذلك "إجراء ضيق النطاق وقصير الأجل".

وأضاف أن ذلك لن يوفر "فائدة مالية كبيرة للحكومة الروسية التي تستمد غالبية إيراداتها من الطاقة من الضرائب المفروضة عند نقطة الاستخراج".

وكان بيسنت صرح في وقت سابق أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تنظر في رفع العقوبات عن المزيد من النفط الروسي.

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى اضطرابات في قطاعَي الطاقة والنقل في العالم، ما تسبب بتوقف النشاط في مضيق هرمز الحيوي الذي يمر عبره خُمس النفط العالمي.

وارتفعت أسعار النفط لتصل إلى 120 دولارا للبرميل هذا الأسبوع.

وقال المستشار الاقتصادي للكرملين كيريل ديميترييف الجمعة إن سوق الطاقة العالمي "لا يمكن أن يبقى مستقرا" بدون النفط الروسي.

وأضاف "في ظل أزمة الطاقة المتفاقمة، يبدو تخفيف القيود المفروضة على مصادر الطاقة الروسية أمرا لا مفر منه، رغم المقاومة من بعض أعضاء بيروقراطية بروكسل".

لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، قال إن إغلاق مضيق هرمز "لا يبرر بأي حال" رفع العقوبات عن روسيا.

وأضاف خلال مؤتمر عبر الفيديو لمجموعة السبع نظم لمناقشة التبعات الاقتصادية للحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران "كان الإجماع بأنه لا ينبغي تغيير موقفنا من روسيا، وينبغي مواصلة جهودنا بشأن أوكرانيا".

وكان ديمترييف أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه شارك في "اجتماع مثمر" مع المفاوضين الأميركيين في فلوريدا، في أول محادثات بين موسكو وواشنطن منذ بداية الحرب الإيرانية.