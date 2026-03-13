السعودية اعتراض وتدمير 7 مسيرات في المنطقتين الشرقية والوسطى

السعودية اعتراض وتدمير 7 مسيرات في المنطقتين الشرقية والوسطى

2026-03-13 01:02:40
أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الجمعة اعتراض وتدمير سبع مسيرات في المنطقتين الشرقية والوسطى.
جاء ذلك في بيان مقتضب لوزارة الدفاع السعودية على لسان المتحدث باسمها اللواء الركن تركي المالكي.
وبهذا الاعتداء يرتفع عدد المسيرات التي استهدفت المملكة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية إلى 252 مسيرة بالإضافة إلى 30 صاروخا منهم 23 صاروخا باليستيا وسبعة صواريخ من نوع كروز.

