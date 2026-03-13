صعود الذهب مع تراجع الدولار

2026-03-13 01:00:33
(MENAFN- Al-Bayan) ارتفعت أسعار ‌الذهب صباح اليوم مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 5112.34 دولار للأوقية (الأونصة)، لكن العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل هبطت 0.2% إلى 5115.80 دولار.

وانخفض الدولار قليلًا مما جعل السلع المقومة به مثل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

و فيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 85.03 دولار للأوقية. وصعد سعر البلاتين بالمعاملات الفورية 1.3% إلى 2159.01 دولار، وزاد سعر البلاديوم 0.8% إلى 1630.71 دولار.

