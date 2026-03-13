النفط يتراجع بعد ترخيص أمريكي يسمح بشراء النفط الروسي

انخفضت أسعار النفط صباح اليوم الجمعة بعد أن أصدرت ​الولايات المتحدة ترخيصا لمدة 30 يوما للدول لشراء شحنات الخام والمنتجات النفطية الروسية ‌العالقة حاليا في ​البحر، مما خفف من المخاوف بشأن الإمدادات. بحلول الساعة 0123 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا أو 0.71 بالمئة إلى 99.75 دولار للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88 سنتا أو 0.92 بالمئة إلى 94.85 دولار.

ووصف وزير الخزانة سكوت بيسنت الترخيص المؤقت بأنه خطوة ⁠لتهدئة أسواق الطاقة العالمية التي اضطربت بسبب الحرب في إيران. وقال يانج آن المحلل لدى هايتونج فيوتشرز "إصدار الترخيص أدى إلى تهدئة مخاوف السوق، لكنه لن يحل المشكلة الأساسية. والمسألة الأكثر أهمية هي استعادة الملاحة في مضيق هرمز".

وجاء ‌القرار المتعلق بالنفط الروسي بعد يوم من إعلان وزارة الطاقة الأمريكية أن الولايات المتحدة ستفرج عن 172 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي في محاولة للحد ‌من ارتفاع أسعار الخام الناجم عن حرب إيران.

وتمت الخطوة بالتنسيق ‌مع وكالة الطاقة الدولية التي أوصت بإطلاق 400 مليون برميل نفط من ‌المخزونات الاستراتيجية بما يشمل مساهمة الولايات ‌المتحدة.

إلا أن توني سيكامور المحلل لدى آي.جي قال في مذكرة إن الارتياح المؤقت الذي بثه قرار وكالة ​الطاقة الدولية تلاشى ‌بسبب التصعيد الخطير في الشرق ​الأوسط. وقفز الخامان القياسيان بأكثر من تسعة ⁠بالمئة أمس الخميس ووصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ أغسطس آب 2022.

وذكرت بلومبرج نيوز أمس الخميس إن سلطنة عمان نقلت جميع السفن من محطة تصدير النفط الرئيسية في ميناء الفحل خارج مضيق هرمز كإجراء احترازي. ومع ذلك، يجري اتخاذ تدابير أخرى للحد من المخاطر المتزايدة. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة مع سكاي نيوز إن البحرية الأمريكية، ‌ربما بالتعاون مع تحالف دولي، سترافق السفن عبر مضيق هرمز عندما يكون ذلك ممكنا عسكريا.

وأفادت تقارير ​بأن السعودية تدفع علاوة لإعادة توجيه الناقلات إلى البحر الأحمر، باستخدام خط أنابيب الشرق-الغرب لشحن الخام إلى الأسواق العالمية. وقال سيكامور من آي.جي في المذكرة إنه في غضون ذلك تسمح إيران بمرور ناقلة أو ناقلتين يوميا، بشكل أساسي إلى الصين، ​للحفاظ على دعم بكين لها ‌ولضمان تدفق الأموال.