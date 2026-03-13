ارتفاع حصيلة فيضانات جنوب إثيوبيا إلى 64 قتيلاً

ارتفاع حصيلة فيضانات جنوب إثيوبيا إلى 64 قتيلاً
(MENAFN- Al-Bayan)
ارتفعت حصيلة الفيضانات وانزلاقات التربة في منطقة جبلية مكتظة بالسكان في جنوب إثيوبيا إلى 64 قتيلا.
و قالت الشرطة الأثيونية إن عدد الأشخاص الذين تم الإبلاغ عن فقدانهم عقب الفيضانات بمنطقة "غامو" جنوب البلاد
وصل إلى 128 شخصا، و تم انتشال 64 جثة.
