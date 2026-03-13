ترامب:على السفن أن تعبر مضيق هرمز لا يوجد ما يدعو للخوف

MENAFN - Al-Bayan) ">دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقلات النفط إلى "التحلي بالشجاعة" والمرور عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة دمرت القدرات البحرية الإيرانية بشكل كامل.

وقال ترامب لقناة "فوكس نيوز" الامريكية: "أغرقنا جميع السفن الإيرانية ودمرنا معظم منصات إطلاق الصواريخ ولم يتبق سوى 20%".

وأضاف "يتعين على السفن أن تظهر الشجاعة وتتوجه لعبور مضيق هرمز ولا شيء يدعو للخوف".

وتجاوزت أسعار النفط حاجز 114 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ عام 2022 اليوم الإثنين، مع تصاعد حدة الحرب مع إيران، مما يهدد الإنتاج والشحن في الشرق الأوسط.

وقفز سعر برميل خام برنت، المعيار العالمي، إلى ما يزيد عن 114 دولاراً بعد استئناف التداول في بورصة شيكاغو التجارية. ويمثل هذا ارتفاعاً بنسبة 23% عن سعر إغلاق يوم الجمعة البالغ 93.69 دولار.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو النفط الخام الخفيف المنتج في الولايات المتحدة، حوالي 114 دولاراً للبرميل، أي بزيادة قدرها 25% عن سعر إغلاق يوم الجمعة البالغ 90.90 دولار.

وفي سياق منفصل، قال ترامب إن قرار إنهاء الحرب مع إيران سيكون "مشتركاً" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وقال: "أعتقد أن الأمر مشترك إلى حد ما.. نتحدث، سأتخذ القرار في الوقت المناسب، لكن سيتم أخذ جميع العوامل في الاعتبار".