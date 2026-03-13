  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ترامب:على السفن أن تعبر مضيق هرمز لا يوجد ما يدعو للخوف

2026-03-13 12:02:15
(MENAFN- Al-Bayan) ">دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقلات النفط إلى "التحلي بالشجاعة" والمرور عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة دمرت القدرات البحرية الإيرانية بشكل كامل.

وقال ترامب لقناة "فوكس نيوز" الامريكية: "أغرقنا جميع السفن الإيرانية ودمرنا معظم منصات إطلاق الصواريخ ولم يتبق سوى 20%".

وأضاف "يتعين على السفن أن تظهر الشجاعة وتتوجه لعبور مضيق هرمز ولا شيء يدعو للخوف".

وتجاوزت أسعار النفط حاجز 114 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ عام 2022 اليوم الإثنين، مع تصاعد حدة الحرب مع إيران، مما يهدد الإنتاج والشحن في الشرق الأوسط.

وقفز سعر برميل خام برنت، المعيار العالمي، إلى ما يزيد عن 114 دولاراً بعد استئناف التداول في بورصة شيكاغو التجارية. ويمثل هذا ارتفاعاً بنسبة 23% عن سعر إغلاق يوم الجمعة البالغ 93.69 دولار.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو النفط الخام الخفيف المنتج في الولايات المتحدة، حوالي 114 دولاراً للبرميل، أي بزيادة قدرها 25% عن سعر إغلاق يوم الجمعة البالغ 90.90 دولار.

وفي سياق منفصل، قال ترامب إن قرار إنهاء الحرب مع إيران سيكون "مشتركاً" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وقال: "أعتقد أن الأمر مشترك إلى حد ما.. نتحدث، سأتخذ القرار في الوقت المناسب، لكن سيتم أخذ جميع العوامل في الاعتبار".

MENAFN13032026000110011019ID1110855951

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث