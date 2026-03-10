تراجع مخزونات زيت النخيل في ماليزيا إلى أدنى مستوى في 4 أشهر

MENAFN - Al-Bayan) انخفضت مخزونات زيت النخيل في ماليزيا للشهر الثاني على التوالي خلال فبراير لتصل إلى أدنى مستوى لها في 4 أشهر، نتيجة تراجع الإنتاج بوتيرة أكبر من انخفاض الصادرات وارتفاع الواردات، بحسب بيانات مجلس زيت النخيل الماليزي.

وأظهرت البيانات أن المخزونات تراجعت بنسبة 3.9% مقارنة بالشهر السابق لتبلغ نحو 2.70 مليون طن متري، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر الماضي، وهو ما قد يدعم العقود الآجلة القياسية لزيت النخيل في الأسواق الماليزية.

كما انخفض إنتاج زيت النخيل الخام بنسبة 18.6% مقارنة بشهر يناير ليصل إلى نحو 1.28 مليون طن، بينما تراجعت الصادرات بنسبة 22.5% لتبلغ حوالي 1.13 مليون طن. وكان استطلاع أجرته رويترز قد توقع أن تبلغ المخزونات نحو 2.63 مليون طن، مع إنتاج متوقع عند 1.3 مليون طن وصادرات عند 1.18 مليون طن.

في المقابل، ارتفعت واردات ماليزيا من زيت النخيل بشكل ملحوظ، إذ تضاعفت أكثر من مرتين مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 76.276 طناً، ما حد من وتيرة انخفاض المخزونات.

وأوضح أنيلكومار باغاني، رئيس قسم الأبحاث في شركة وساطة الزيوت النباتية ((صن فين غروب))، أن زيادة الواردات جاءت نتيجة انخفاض أسعار زيت النخيل في إندونيسيا مقارنة بالمنتجات الماليزية، حيث سارع التجار إلى شحن البضائع قبل دخول رسوم التصدير الإضافية حيز التنفيذ في مارس.

وكانت إندونيسيا قد رفعت رسوم تصدير زيت النخيل الخام إلى 12.5% من السعر المرجعي للزيت مقارنة بـ10% سابقاً، في خطوة تهدف إلى تمويل زيادة نسبة مزج وقود الديزل الحيوي.

ويتوقع متعاملون في السوق أن تنخفض مخزونات ماليزيا بشكل أكبر خلال مارس مع استمرار تراجع الإنتاج، غير أن حجم هذا الانخفاض سيعتمد أيضاً على وتيرة الصادرات. وأشار تاجر مقيم في مومباي إلى أن الصادرات خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر كانت أعلى من الشهر الماضي، مضيفاً أن الصراع في الشرق الأوسط قد يعزز الطلب على زيت النخيل رغم ارتفاع سعره ليقترب من سعر زيت فول الصويا، خصوصاً مع ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الشحن، وهو ما قد يدعم الطلب من قطاع الوقود الحيوي والاستخدامات الغذائية.