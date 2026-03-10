انهيار أرباح فولكس فاجن إلى النصف تقريباً في 2025

انهيار أرباح فولكس فاجن إلى النصف تقريباً في 2025
وأعلنت الشركة، ومقرها فولفسبورج في ألمانيا، أن صافي أرباحها بعد احتساب الضرائب انخفض بنسبة 44% ليصل إلى 6.9 مليارات يورو في عام 2025، مقارنة بنحو 12.4 مليار يورو في عام 2024.
كما أظهرت البيانات تراجع الإيرادات بنسبة 0.8% لتسجل نحو 322 مليار يورو خلال العام الماضي.
ورغم هذا التراجع السنوي، شهد أداء الشركة تحسناً نسبياً في الربع الأخير من عام 2025 مقارنة بالأشهر التسعة الأولى، إذ كانت المجموعة قد سجلت خسارة تجاوزت مليار يورو في الربع الثالث بعد انزلاقها إلى المنطقة السلبية.
ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الأعباء المرتبطة بالشركة التابعة Porsche، نتيجة التحول في استراتيجيتها نحو تمديد الاعتماد على محركات الاحتراق الداخلي، وهو ما انعكس على نتائج الشركة الأم. كما تكبدت المجموعة أعباء إضافية بمليارات اليوروهات بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية.
وعلى صعيد المبيعات، تراجع أداء المجموعة بشكل طفيف خلال عام 2025، إذ سلمت عالمياً نحو 8.98 ملايين مركبة من مختلف علامات المجموعة، بانخفاض قدره 0.5% مقارنة بالعام السابق. ورغم تسجيل نمو في الأسواق الأوروبية، فإن ذلك لم يكن كافياً لتعويض التراجع في كل من الصين وأمريكا الشمالية.
