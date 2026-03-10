انهيار أرباح فولكس فاجن إلى النصف تقريباً في 2025

MENAFN - Al-Bayan) تراجع صافي أرباح مجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات خلال عام 2025 بنحو النصف، في ظل ضغوط الرسوم الجمركية الأمريكية وتداعيات تغييرات استراتيجية في الشركات التابعة لها.

وأعلنت الشركة، ومقرها فولفسبورج في ألمانيا، أن صافي أرباحها بعد احتساب الضرائب انخفض بنسبة 44% ليصل إلى 6.9 مليارات يورو في عام 2025، مقارنة بنحو 12.4 مليار يورو في عام 2024.

كما أظهرت البيانات تراجع الإيرادات بنسبة 0.8% لتسجل نحو 322 مليار يورو خلال العام الماضي.

ورغم هذا التراجع السنوي، شهد أداء الشركة تحسناً نسبياً في الربع الأخير من عام 2025 مقارنة بالأشهر التسعة الأولى، إذ كانت المجموعة قد سجلت خسارة تجاوزت مليار يورو في الربع الثالث بعد انزلاقها إلى المنطقة السلبية.

ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الأعباء المرتبطة بالشركة التابعة Porsche، نتيجة التحول في استراتيجيتها نحو تمديد الاعتماد على محركات الاحتراق الداخلي، وهو ما انعكس على نتائج الشركة الأم. كما تكبدت المجموعة أعباء إضافية بمليارات اليوروهات بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية.

وعلى صعيد المبيعات، تراجع أداء المجموعة بشكل طفيف خلال عام 2025، إذ سلمت عالمياً نحو 8.98 ملايين مركبة من مختلف علامات المجموعة، بانخفاض قدره 0.5% مقارنة بالعام السابق. ورغم تسجيل نمو في الأسواق الأوروبية، فإن ذلك لم يكن كافياً لتعويض التراجع في كل من الصين وأمريكا الشمالية.