نيكاي الياباني يغلق مرتفعاً مع ترقب المستثمرين لجهود تهدئة أسواق الطاقة

MENAFN - Al-Bayan) أغلق مؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع يوم الثلاثاء، معوضاً بعض خسائره من الجلسة السابقة، وذلك رداً على تحركات الاقتصادات الكبرى لاستغلال احتياطيات النفط بهدف استقرار الأسواق التي هزتها تداعيات الصراع في الشرق الأوسط.

وصعد مؤشر نيكاي 225 القياسي بنسبة 2.88% ليغلق عند 54,248.39 نقطة، معوضاً بعض خسائره بعد انخفاض حاد بنسبة 5.2% يوم الاثنين. كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 2.47% ليصل إلى 3,664.28 نقطة.

وقالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما: إنه من المتوقع أن يجتمع وزراء طاقة مجموعة السبع الليلة لمناقشة آلية استغلال احتياطيات النفط.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية، مينورو كيهارا، يوم الثلاثاء، بأن الحكومة اليابانية تراقب تحركات السوق المالية باهتمام بالغ، وذلك في ظل التقلبات الحادة التي شهدها سوق طوكيو للأوراق المالية وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وقال كيهارا في مؤتمر صحفي دوري عُقد يوم الثلاثاء: ((تراقب الحكومة تحركات السوق عن كثب وباهتمام بالغ للغاية)).

وأضاف: ((نعتزم العمل مع مجموعة الدول السبع (مجموعة الاقتصادات المتقدمة السبع) وغيرها من السلطات الدولية بشكل وثيق وفي الوقت المناسب)).

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الحرب في الشرق الأوسط قد تنتهي قريباً، حتى مع استعراض المتشددين الإيرانيين ولاءهم للمرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي.

وقال ماكي ساودا، استراتيجي الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية: ((هناك بوضوح أثر ارتدادي من الانخفاض الحاد الذي شهدناه أمس. ولا يزال الوضع يعتمد على تطورات الشرق الأوسط... لذلك، نرى بالتأكيد احتمال حدوث انكماش آخر)).

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن الاقتصاد الياباني نما بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية في الربع الأخير من عام 2025، مدعوماً بالاستثمارات التجارية السريعة، على الرغم من أن الصراع الحالي في الشرق الأوسط يُلقي بظلاله على توقعات النمو.

وفي مؤشر نيكاي، ارتفعت أسعار 202 سهم بينما انخفضت أسعار 23 سهماً، وتركزت أكبر المكاسب في قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي يتأثر بشدة بأسعار الطاقة نظراً لاحتياجاته الكبيرة من الطاقة اللازمة للحوسبة. تصدرت شركة ليزرتك، المتخصصة في تصنيع أشباه الموصلات ومعدات الفحص، قائمة الشركات الرابحة، حيث أغلقت على ارتفاع بنسبة 14.5%، تلتها شركة سوميتومو إلكتريك إندستريز بارتفاع 8.8%، ثم شركة فوروكاوا إلكتريك التي أنهت التداولات على ارتفاع بنسبة 8.5%.