استئناف رحلات جت بلو الأمريكية بعد تعليق مؤقت

استئناف رحلات جت بلو الأمريكية بعد تعليق مؤقت
وذكرت هذه الهيئة الناظمة للطيران المدني في الولايات المتحدة، في بيان أن قرار التعليق الذي استمر لأقل من ساعة صدر بناء على طلب شركة الطيران.
وأوضحت "جت بلو" أن عطلا تقنيا كان السبب وراء طلبها تعليق الرحلات.
وقالت الشركة في بيان لوكالة فرانس برس "جرى حل العطل التقني المؤقت، واستأنفنا عملياتنا".
ولم ترد إدارة الطيران الفدرالية على الفور على طلب وكالة فرانس برس للتعليق.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment