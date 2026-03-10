استئناف رحلات جت بلو الأمريكية بعد تعليق مؤقت

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية (اف ايه ايه) الثلاثاء أنها رفعت قرارا مؤقتا بتعليق جميع رحلات شركة "جت بلو"، بعد أن واجهت الشركة عطلا تقنيا.

وذكرت هذه الهيئة الناظمة للطيران المدني في الولايات المتحدة، في بيان أن قرار التعليق الذي استمر لأقل من ساعة صدر بناء على طلب شركة الطيران.

وأوضحت "جت بلو" أن عطلا تقنيا كان السبب وراء طلبها تعليق الرحلات.

وقالت الشركة في بيان لوكالة فرانس برس "جرى حل العطل التقني المؤقت، واستأنفنا عملياتنا".

ولم ترد إدارة الطيران الفدرالية على الفور على طلب وكالة فرانس برس للتعليق.