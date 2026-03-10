  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
استئناف رحلات جت بلو الأمريكية بعد تعليق مؤقت

2026-03-10 04:33:47
(MENAFN- Al-Bayan) أعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية (اف ايه ايه) الثلاثاء أنها رفعت قرارا مؤقتا بتعليق جميع رحلات شركة "جت بلو"، بعد أن واجهت الشركة عطلا تقنيا.

وذكرت هذه الهيئة الناظمة للطيران المدني في الولايات المتحدة، في بيان أن قرار التعليق الذي استمر لأقل من ساعة صدر بناء على طلب شركة الطيران.

وأوضحت "جت بلو" أن عطلا تقنيا كان السبب وراء طلبها تعليق الرحلات.

وقالت الشركة في بيان لوكالة فرانس برس "جرى حل العطل التقني المؤقت، واستأنفنا عملياتنا".

ولم ترد إدارة الطيران الفدرالية على الفور على طلب وكالة فرانس برس للتعليق.

MENAFN10032026000110011019ID1110840400

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

