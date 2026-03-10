  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
ألمانيا تسحب موظفي سفارتها من العراق مؤقتاً

2026-03-10 04:33:47
(MENAFN- Al-Bayan) أكد متحدث باسم ‌وزارة الخارجية ​الألمانية أن ألمانيا سحبت مؤقتا موظفي سفارتها في بغداد من العراق بسبب تزايد المخاطر ⁠الأمنية في ظل الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث في وقت ‌متأخر من أمس الاثنين "تم نقل موظفي السفارة ‌الألمانية في بغداد مؤقتا ‌من العراق بسبب ‌حالة التهديد"، مضيفا ‌أن سلامة الموظفين تخضع لتقييم ​مستمر.

وأفاد بأنه ‌لا ​يزال بالإمكان ⁠الاتصال بالسفارة، على الرغم من أن خدماتها القانونية ​والقنصلية ⁠كانت ⁠محدودة للغاية منذ بعض الوقت بسبب الوضع ⁠الأمني.

وقال وزير الخارجية يوهان واديفول في نيقوسيا بقبرص أمس إنه ناقش الوضع الإقليمي مع نظيره ‌الأمريكي ماركو روبيو.

وندد كلاهما بما ​وصفه واديفول "بالهجمات العشوائية" الإيرانية على دول المنطقة، وحثا طهران على وقفها.

