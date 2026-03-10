ألمانيا تسحب موظفي سفارتها من العراق مؤقتاً

ألمانيا تسحب موظفي سفارتها من العراق مؤقتاً
وقال المتحدث في وقت متأخر من أمس الاثنين "تم نقل موظفي السفارة الألمانية في بغداد مؤقتا من العراق بسبب حالة التهديد"، مضيفا أن سلامة الموظفين تخضع لتقييم مستمر.
وأفاد بأنه لا يزال بالإمكان الاتصال بالسفارة، على الرغم من أن خدماتها القانونية والقنصلية كانت محدودة للغاية منذ بعض الوقت بسبب الوضع الأمني.
وقال وزير الخارجية يوهان واديفول في نيقوسيا بقبرص أمس إنه ناقش الوضع الإقليمي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو.
وندد كلاهما بما وصفه واديفول "بالهجمات العشوائية" الإيرانية على دول المنطقة، وحثا طهران على وقفها.
