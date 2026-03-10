403
غوتيريش: الانتخابات في كولومبيا ترسخ السلام
(MENAFN- Jordan News Agency) نيويورك 10 آذار (بترا) - قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الليلة الماضية إن نجاح انتخابات مجلس النواب الجديد في كولومبيا سيسهم بشكل أكبر في تعزيز الديمقراطية وترسيخ السلام في البلاد.
وجرت الانتخابات التمهيدية للأحزاب قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في أيار المقبل.
وأكد غوتيريس، حسب بيان صدر باسمه، الدور الحاسم للمجلس الجديد في دفع قضية السلام - بما في ذلك من خلال أصوات الضحايا، الرجال والنساء، المنتخبين بموجب اتفاقية السلام النهائية لتمثيل 16 "مقاطعة سلام" في المناطق التي طالها الصراع لفترة طويلة.
وأشاد غوتيريش بمشاركة المقاتلين السابقين والموقعين على اتفاق السلام في الانتخابات كناخبين ومرشحين إلا انه أدان في الوقت نفسه، جميع الهجمات على العملية الانتخابية الديمقراطية في الفترة التي سبقت الانتخابات.
وأقر الأمين العام بجهود السلطات لمعالجة المخاطر، لا سيما في المناطق المتأثرة بالنزاع، داعيا إلى مضاعفة هذه الجهود لضمان أن الانتخابات الرئاسية القادمة يمكن أن تُجرى في بيئة حرة وآمنة في مختلف أنحاء البلاد.
