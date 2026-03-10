غوتيريش: الانتخابات في كولومبيا ترسخ السلام

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 10 آذار (بترا) - قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الليلة الماضية إن نجاح انتخابات مجلس النواب الجديد في كولومبيا سيسهم بشكل أكبر في تعزيز الديمقراطية وترسيخ السلام في البلاد.وجرت الانتخابات التمهيدية للأحزاب قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في أيار المقبل.وأكد غوتيريس، حسب بيان صدر باسمه، الدور الحاسم للمجلس الجديد في دفع قضية السلام - بما في ذلك من خلال أصوات الضحايا، الرجال والنساء، المنتخبين بموجب اتفاقية السلام النهائية لتمثيل 16 "مقاطعة سلام" في المناطق التي طالها الصراع لفترة طويلة.وأشاد غوتيريش بمشاركة المقاتلين السابقين والموقعين على اتفاق السلام في الانتخابات كناخبين ومرشحين إلا انه أدان في الوقت نفسه، جميع الهجمات على العملية الانتخابية الديمقراطية في الفترة التي سبقت الانتخابات.وأقر الأمين العام بجهود السلطات لمعالجة المخاطر، لا سيما في المناطق المتأثرة بالنزاع، داعيا إلى مضاعفة هذه الجهود لضمان أن الانتخابات الرئاسية القادمة يمكن أن تُجرى في بيئة حرة وآمنة في مختلف أنحاء البلاد.