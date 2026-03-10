أميركا استهلكت ذخائر بـ5.6 مليارات دولار خلال أول يومين من الحرب على إيران

خبرني - كشفت صحيفة واشنطن بوست -نقلا عن مسؤولين أمريكيين- عن أن الجيش الأمريكي استهلك ذخائر تقدر قيمتها بنحو 5.6 مليارات دولار خلال اليومين الأولين من هجومه العسكري على إيران.

وحسب المسؤولين، فإن هذا المستوى من استهلاك الذخائر خلال فترة قصيرة يسلط الضوء على الكلفة الباهظة للضربات العسكرية التي تنفذها الولايات المتحدة.

في المقابل، أكد المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) أن الوزارة تمتلك كل ما تحتاجه لتنفيذ أي مهمة يقررها الرئيس الأمريكي، وفي أي زمان ومكان يحددهما، وضمن الإطار الزمني المطلوب.

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن الإدارة الأمريكية قد تتجه خلال هذا الأسبوع إلى تقديم طلب إلى الكونغرس للحصول على ميزانية إضافية لوزارة الحرب، وذلك في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف العمليات العسكرية.

وأوضح المسؤولون أن الميزانية التكميلية التي تعتزم الإدارة طلبها قد تبلغ عشرات المليارات من الدولارات، بهدف دعم الحملة العسكرية الجارية على إيران، وهو ما قد يواجه معارضة من الديمقراطيين.