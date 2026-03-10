  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
أميركا استهلكت ذخائر بـ5.6 مليارات دولار خلال أول يومين من الحرب على إيران

أميركا استهلكت ذخائر بـ5.6 مليارات دولار خلال أول يومين من الحرب على إيران

2026-03-10 02:03:51
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - كشفت صحيفة واشنطن بوست -نقلا عن مسؤولين أمريكيين- عن أن الجيش الأمريكي استهلك ذخائر تقدر قيمتها بنحو 5.6 مليارات دولار خلال اليومين الأولين من هجومه العسكري على إيران.

وحسب المسؤولين، فإن هذا المستوى من استهلاك الذخائر خلال فترة قصيرة يسلط الضوء على الكلفة الباهظة للضربات العسكرية التي تنفذها الولايات المتحدة.
في المقابل، أكد المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) أن الوزارة تمتلك كل ما تحتاجه لتنفيذ أي مهمة يقررها الرئيس الأمريكي، وفي أي زمان ومكان يحددهما، وضمن الإطار الزمني المطلوب.

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن الإدارة الأمريكية قد تتجه خلال هذا الأسبوع إلى تقديم طلب إلى الكونغرس للحصول على ميزانية إضافية لوزارة الحرب، وذلك في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف العمليات العسكرية.

وأوضح المسؤولون أن الميزانية التكميلية التي تعتزم الإدارة طلبها قد تبلغ عشرات المليارات من الدولارات، بهدف دعم الحملة العسكرية الجارية على إيران، وهو ما قد يواجه معارضة من الديمقراطيين.

MENAFN10032026000151011027ID1110839875

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث