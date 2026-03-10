  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
العمل النيابية تناقش اليوم مشروع قانون مُعدل لقانون الضمان الاجتماعي

2026-03-10 02:02:33
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، الثلاثاء، مشروع قانون مُعدّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026.
وأطلقت اللجنة، الاثنين، منصة لاستقبال آراء المواطنين والخبراء والفعاليات المختلفة بشأن مشروع القانون المُعدِّل لقانون الضمان الاجتماعي.
وأوضح رئيس اللجنة، أندريه حواري، أن المنصة الإلكترونية خُصصت لاستقبال آراء وملاحظات واقتراحات المشتركين وجميع الجهات ذات العلاقة والخبراء والمختصين، بما يسهم في إثراء النقاش بشأن مشروع القانون والوصول إلى أفضل الصيغ التشريعية الممكنة.
من جهته، دعا رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، رئيس وأعضاء لجنة العمل النيابية إلى توخي أعلى درجات الدقة والموضوعية في مناقشة مشروع قانون الضمان، وفتح المجال أمام جميع الآراء ووجهات النظر، وأن تضع اللجنة مصلحة الوطن والمواطن نصب أعينها، مؤكدا أن المجلس سيكون دائما إلى جانب ما يخدم الوطن ويحفظ مصالح المواطنين.
وأكد القاضي أن مجلس النواب يقف أمام قانون حساس ومفصلي يلامس العصب الأردني ويتصل بالأمن المجتمعي، الأمر الذي يستوجب فتح حوار واسع ومعمق يفضي إلى نتائج متوازنة تُراعي مصالح مختلف أطراف العلاقة، بما يحفظ حقوق المشتركين ويضمن استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن المجلس يقف اليوم أمام مسؤولية وطنية كبيرة تقتضي القيام بواجباته التشريعية بكل جدية ومسؤولية، ودراسة مشروع القانون بعناية وموضوعية، وإجراء التعديلات اللازمة عند الحاجة.

