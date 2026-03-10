  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
تعرف على أسعار الذهب عالميا الثلاثاء

2026-03-10 02:02:33
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب إلى حد بعيد الثلاثاء وسط حذر المستثمرين إزاء التوتر في الشرق الأوسط، بعد أن أفادت تقارير بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إنه يعتقد بأن الحرب على إيران قد تنتهي قريبا.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 5131.24 دولارا للأوقية (الأونصة)، عند الساعة 00:51 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب لشهر نيسان 0.7 بالمئة إلى 5141.40 دولارا.
وتراجع الدولار 0.4 بالمئة، مما جعل الذهب المقوم به أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.
وتوقع ترامب الاثنين نهاية سريعة للحرب- قبل الإطار الزمني الأولي الذي حدده وهو أربعة أسابيع- حتى مع تجمع غلاة المحافظين الإيرانيين خلف الزعيم الأعلى الجديد، مجتبى خامنئي، في إشارة إلى عدم استعدادهم للتراجع في أي وقت قريب.
وتسببت الحرب في إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لخمس النفط والغاز الطبيعي المسال العالمي، مما أدى إلى توقف ناقلات النفط لأكثر من أسبوع وإجبار المنتجين على وقف الإنتاج مع امتلاء المخازن، الأمر الذي رفع أسعار الطاقة.
وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم وزاد من تراجع احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة في المدى القريب.
وينظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن انخفاض أسعار الفائدة يعزز جاذبيته كملاذ آمن.
وتنتظر الأسواق الآن مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر شباط، المقرر صدوره غدا الأربعاء، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي- مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الاتحادي- يوم الجمعة.

