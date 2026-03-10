  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
إيران: المفاوضات مع الولايات المتحدة لم تعد مطروحة

2026-03-10 02:02:31
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الثلاثاء، إن بلاده مستعدة لمواصلة الهجمات الصاروخية "طالما كان ذلك ضروريا"، مستبعدا إجراء أي محادثات بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الحرب مع إيران ستنتهي "قريبا".
وصرّح عراقجي لقناة "بي بي إس نيوز" الأميركية" نحن على استعداد لمواصلة الضربات الصاروخية ضدهم طالما كان ذلك ضروريا وكلما كان ذلك ضروريا"، مشيرا إلى أن المفاوضات مع الولايات المتحدة "لم تعد مطروحة" لدى طهران.
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.

