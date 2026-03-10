  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وفد وزاري يناقش مع مسؤول أميركي الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة

وفد وزاري يناقش مع مسؤول أميركي الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة

2026-03-10 02:02:30
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحث وفد وزاري مع نائب وزير الطاقة الأميركي، جيمس دانلي، سبل تعزيز التعاون الثنائي والفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة، وفقًا لما نشرته سفيرة الأردن لدى واشنطن دينا قعوار على حسابها في موقع "إكس".
وبحسب قعوار، جاء اللقاء تأكيدًا على متانة العلاقات بين الحكومة الأردنية ووزارة الطاقة الأميركية.
وناقش الوفد الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة والتنقيب عن الغاز والتعدين والعناصر الحيوية، والربط المتعلق بالطاقة ضمن الممر الاقتصادي.
وضم الوفد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة.

MENAFN10032026000208011052ID1110839853

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث