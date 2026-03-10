الإمارات.. وزارة الدفاع تتعامل مع تهديدات صاروخية إيرانية

الإمارات.. وزارة الدفاع تتعامل مع تهديدات صاروخية إيرانية
وأضافت الوزارة في بيان صدر صباح اليوم الثلاثاء إن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.
وأضاف بيان وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الإمارات هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.
