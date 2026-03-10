  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الإمارات.. وزارة الدفاع تتعامل مع تهديدات صاروخية إيرانية

2026-03-10 02:02:19
(MENAFN- Al-Bayan) ">قالت وزارة الدفاع الإماراتية إنها تتعامل حاليا مع تهديدات صاروخية إيرانية.

وأضافت الوزارة في بيان صدر صباح اليوم الثلاثاء إن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأضاف بيان وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الإمارات هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.

