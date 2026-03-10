  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
شركات طيران ترفع أسعار التذاكر بسبب ارتفاع سعر الوقود

2026-03-10 01:03:50
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت شركة إير نيوزيلاند الثلاثاء إنها رفعت أسعار تذاكر الطيران بسبب الصراع في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنها قد تتخذ مزيدًا من الإجراءات المتعلقة بالأسعار، في ظل سعي شركات الطيران العالمية لتحميل الركاب تكاليف ارتفاع أسعار النفط.
وأوضحت الشركة أن أسعار وقود الطائرات، التي كانت تتراوح بين 85 و90 دولارًا للبرميل قبل الصراع، ارتفعت بشكل حاد إلى ما بين 150 و200 دولار للبرميل خلال الأيام القليلة الماضية، مضيفة أنها ستعلق توقعاتها المالية لعام 2026 بسبب عدم اليقين المرتبط بتطورات الصراع.
وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى ارتفاع أسعار النفط، ما تسبب في اضطراب حركة السفر العالمية وأثار مخاوف من ركود في قطاع السفر واحتمال حدوث توقف واسع في حركة الطيران.
وفي رد عبر البريد الإلكتروني لوكالة رويترز، قالت الشركة إنها رفعت أسعار التذاكر الاقتصادية للرحلات 10 دولارات نيوزيلندية، و20 دولارًا نيوزيلنديًا للرحلات الدولية القصيرة المدى، و90 دولارًا نيوزيلنديًا للرحلات الطويلة المدى.
وبينما ارتفعت أسعار تذاكر الطيران على الخطوط بين آسيا وأوروبا بسبب إغلاق المجال الجوي وقيود السعة، تُعد إير نيوزيلاند من أوائل شركات الطيران التي أعلنت زيادات واسعة في أسعار التذاكر منذ بدء الحرب.
وأضافت الشركة: "إذا أدى الصراع إلى استمرار ارتفاع تكاليف وقود الطائرات، فقد نضطر إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات المتعلقة بالأسعار وتعديل شبكتنا وجدولنا الزمني حسب الحاجة".
ومع ارتفاع أسعار النفط، طلبت شركة فيتنام إيرلاينز من السلطات إلغاء الضريبة البيئية على وقود الطائرات لمساعدتها في الحفاظ على عملياتها. وقالت حكومة فيتنام إن تكاليف تشغيل شركات الطيران الفيتنامية ارتفعت بين 60 و70% بسبب ارتفاع أسعار الوقود، كما يواجه مورّدو الوقود صعوبات في تلبية طلب شركات الطيران.
وأكدت إير نيوزيلاند أنه لا يوجد حاليًا أي اضطراب في إمدادات وقود الطائرات في نيوزيلندا، لكنها تعمل مع الموردين والحكومة لمتابعة التطورات العالمية.
ويُعد الوقود ثاني أكبر بند في نفقات شركات الطيران بعد العمالة، إذ يمثل عادة ما بين خُمس إلى ربع النفقات التشغيلية، فيما تمتلك بعض شركات الطيران الآسيوية والأوروبية الكبرى تحوطًا من تقلبات أسعار النفط، بينما تخلت معظم الشركات الأميركية عن هذه الممارسة خلال العقدين الماضيين.

