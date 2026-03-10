  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
فيتنام تحث على العمل من المنزل مع تعطل إمدادات الوقود بسبب حرب إيران

فيتنام تحث على العمل من المنزل مع تعطل إمدادات الوقود بسبب حرب إيران

2026-03-10 01:03:49
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت وزارة التجارة الفيتنامية الشركات إلى تشجيع موظفيها على العمل من المنزل ضمن الجهود الرامية إلى توفير الوقود في ظل اضطرابات الإمدادات وارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب مع إيران.
وقالت الحكومة في بيان صدر الثلاثاء، نقلا عن تقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، إن فيتنام كانت من بين أكثر الدول تضررا من اضطرابات الوقود منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، حيث تعتمد اعتمادا كبيرا على واردات الطاقة من الشرق الأوسط.
وجاء في البيان إن على الشركات "تشجيع العمل من المنزل قدر الإمكان لتقليل الحاجة إلى السفر والنقل".
وتشير بيانات بتروليماكس، أكبر شركة لتجارة الوقود في فيتنام، إلى أن أسعار البنزين في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا قفزت 32 %، والديزل 56 بالمئة، والكيروسين 80 %منذ نهاية الشهر الماضي.

MENAFN10032026000208011052ID1110839706

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث