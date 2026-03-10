فيتنام تحث على العمل من المنزل مع تعطل إمدادات الوقود بسبب حرب إيران

403
فيتنام تحث على العمل من المنزل مع تعطل إمدادات الوقود بسبب حرب إيران
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت وزارة التجارة الفيتنامية الشركات إلى تشجيع موظفيها على العمل من المنزل ضمن الجهود الرامية إلى توفير الوقود في ظل اضطرابات الإمدادات وارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب مع إيران.
وقالت الحكومة في بيان صدر الثلاثاء، نقلا عن تقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، إن فيتنام كانت من بين أكثر الدول تضررا من اضطرابات الوقود منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، حيث تعتمد اعتمادا كبيرا على واردات الطاقة من الشرق الأوسط.
وجاء في البيان إن على الشركات "تشجيع العمل من المنزل قدر الإمكان لتقليل الحاجة إلى السفر والنقل".
وتشير بيانات بتروليماكس، أكبر شركة لتجارة الوقود في فيتنام، إلى أن أسعار البنزين في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا قفزت 32 %، والديزل 56 بالمئة، والكيروسين 80 %منذ نهاية الشهر الماضي.
